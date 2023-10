RO-Wine 2023, trei zile de degustări și povești. Reciclad’OR, partener de tradiție al festivalului, surprinde cu noutăți

Urmează 3 zile de degustări exclusive, povești de neratat și surprize pregătite cu atenție de organizatori. Ca de fiecare dată, și ediția de toamnă din acest an promite să ofere experiențe unice pentru toți cei care apreciază arta vinului și produsele gourmet de calitate, spun organizatorii.

Ediția de Toamnă RO-Wine 2023 va impresiona cu siguranță toți pasionații de vin și gastronomie, cu aromele speciale ale vinurilor premium și superpremium din 14 țări. În premieră, la această ediție vor participa și producători de vin din Germania și Ungaria.

Vineri, 13 octombrie, in cursul zilei dedicate profesioniștilor HoReCa va avea loc evenimentul de lansare a cărții “Țara și Vinul”, care are la bază lucrarea de doctorat a Marinelei Ardelean, co-organizatoare a festivalului RO-Wine.

Organizatorii festivalului vor aduce mai aproape ”Gustul Italiei” pentru iubitorii de gusturi italiene și arome rafinate, cu o selecție exclusivă de vinuri și specialități ale producătorilor în salonul dedicat, organizat de ICE – Agenția Italiană pentru Comerț Exterior, majoritatea acestora fiind prezentate în premieră în România. Printre participanții de top se numără producători noi de vinuri premium, ulei de măsline, specialități de patiserie tradițională italiană și de alte delicatese din regiuni consacrate – Veneto, Apulia, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Sicilia, Sardinia, Lazio, Lombardia sau Abruzzo.

De asemenea, oaspeții festivalului vor descoperi 25 de standuri cu cei mai importanți importatori și distribuitori din țară, toate acestea în Salonul Vinurilor Internationaționale.

Macromex Horeca se alătură festivalului RO-Wine, și în acest an. În calitate de Partener Gourmet, va completa întreaga experiență oferită de diversitatea vinurilor prin preparate de excepție. Experiența Gourmet propusă de Macromex va traversa un întreg univers culinar: produse de brutărie, patiserie și cofetărie, preparate à la carte bazate pe cele mai suculente și gustoase produse sous vide sau preparate tip street food disponibile la Food Truck-ul Food&Glory, poziționat în parcarea locației. Macromex, prin brandurile sale proprii (Food&Glory, Edenia, Corso, La Strada), dar și partenere (Philadelphia, La Lorraine și Dr. Oetker), demonstrează încă o dată că este un jucător de top, atât în Retail, cât și în HoReCa.

Foarte apreciată și prezentă și la această ediție este cafeaua de specialitate Constantin Coffee, care va încânta încă o dată vizitatorii curioși, nu doar cu arome, ci și cu poveștile din spatele produselor artizanale.

Cu sprijinul Reciclad’OR, festivalul reușește la fiecare ediție să integreze acțiuni specifice pentru susținerea unui stil de viață sustenabil și grija pentru mediul înconjurător. Partener sustenabil de tradiție al festivalului, Reciclad’OR promite la această ediție noutăți în privința conștientizării consumatorilor și experiențe eco-friendly, pentru a-i încuraja să acorde o mai mare atenție protejării mediului, reciclând, reducând deșeurile și îndreptându-se spre alternative eco.

La eveniment vor lua parte vizitatori din toată țara veniți special și invitați din străinătate, toți având aceeași pasiune: vinul de excepție.

„Avem deja experiența a douăsprezece festivaluri organizate până acum și mai avem și convingerea că urmează un 13 norocos. Am învățat să anticipăm tendințele și nevoile pieței, să ieșim în întâmpinarea dorințelor celor care vin la acest festival, fie ei experți horeca sau iubitori de vin. Acoperim, din 2016 încoace, nevoia de a învăța a iubitorilor de vin, nevoia de a-și diversifica oferta a importatorilor, distribuitorilor sau a restaurantelor și magazine or de vin, plăcerea de a descoperi a iubitorilor de vin și oportunitatea unei afaceri bune pentru cei care cauta cel mai bun raport calitate / preț.

Cifrele în creștere constantă din ultimii ani – vizitatori, expozanți, etichete expuse, pahare folosite etc. – ne permit să spunem că am ajuns sa fim un reper în industria de vin din România și că suntem în pragul maturității. Ne bucurăm de prezența în creștere a turiștilor străini, veniți special pentru a descoperi cele mai bune vinuri românești și avem convingerea că turismul enogastronomic are un mare viitor în România”, spun organizatorii festivalului RO-Wine | The International Wine Festival of Romania, Marinela Ardelean și Liviu și Mihai Popescu.