Rita Mueșan, preinfarct pe stradă. „M-am așezat pe o bordură și mi s-au învinețit buzele și buricele degetelor”

„Acum 1 an și jumătate a fost o întâmplare care m-a dat peste cap (…) Când eram în oraș să iau un cadou pentru botezul prietenului meu, am ieșit din magazin și mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai văd bine, mi se învârtea lumea. M-am așezat pe bordură (…) Mi s-au învinețit buzele, eu vedeam că mi s-au învinețit buricele degetelor, dar nu știam ce am. Nu mai aveam aer, oamenii treceau stânga, dreapta. Nu am căzut, nu am căzut pe spate’’, a povestit Rita Mureșan în cadrul emisiunii ”Exclusiv VIP” de la Prima TV.

Rita Mureșan: „Am fost salvată de un înger”

‘’Țin minte că de la depărtare venea un domn cu cămașă albă, cu o pungă de un supermarket. Din toată lumea aia, eu l-am văzut foarte clar cum vine direct spre mine. Venea hotărât. A ajuns în fața mea, a zis: «Deschide gura, ridică limba». Mi-a băgat o pastilă sub limbă și a plecat. M-a salvat. Am reușit să mă ridic, m-am dus acasă. Nu știam ce am, am zis că e de la căldură. Eu nu am voie să mă bată soarele în cap. Am zis: «Mama, pe 46 de grade am ieșit fără pălărie». Credeam că de la asta mi s-a făcut rău”, a povestit Rita.

Designerul povestește că trei săptămâni a stat acasă, în letargie, ea neștiind că a suferit u preinfarct. Medicul de familie a convins-o să meargă la un cardiolog. ”Eram o mică legumă. M-am dus acasă și am mai stat 3 săptămâni în letargia asta, până când doctorița mea de familie a zis să mă duc la un cardiolog. Doamna doctor cardiolog mi-a spus ziua, data și ora exacte în care eu am făcut preinfarct. Deci eu atunci, pe stradă, am făcut preinfarct! De omul ăla a zis că a fost un înger care m-a salvat: «Ți-a dat nitroglicerină. Omul acela te-a salvat.» Cred că a fost un înger, efectiv. Știi care e comunicarea mea cu ei. Îngerii, în general, lucrează prin oameni. El a venit mult prea hotarat spre mine”, a mărturisit creatoare de modă.

„Am un cheag și iau pastile preventiv pentru un AVC”

În urma preinfarctului, Rita Mureșan a trebuit să ia viața mult mai ușor și să-și anuleze multe dintree proiectele la care lucra.

”De aici încolo, toată viața mea s-a dat peste cap, toate proiectele s-au anulat. Lucram la o colecție pe care voiam să o lansez de ziua mea. Doctorițaa zis: «Exclus! Cel puțin un an fără stres.» Am zile în care mi-e foarte, foarte rău. Dar nu mai sunt atât de dese ca înainte. Sunt pe medicamentație. Iau multe vitamine, pentru că organismul meu, după socul ăla, a ajuns la anemie. Eram vegetariană, dar o bucățică de carne e nevoie sa mănânc. Stările de rău le am acum la 2 săptămâni odată: tahicardie, nu mai am aer și câteodată am și vertijuri. La analize s-a văzut că am un cheag și iau pasile preventiv pentru un AVC. De asemenea, la mine nu crește tensiunea – maximum 13, la mine crește pulsul: am puls și 145, care este enorm. Am și pastile pe care le iau insantaneu”, a completat Rita Mureșean la emisiunea Exclusiv VIP.

Rita Mureșan: „Am două frici: de moarte de a nu fi iubită”

”În viață există două mari frici: de moarte și de a nu fi iubit. Din asta ultima derivă toate celelalte frici. Acum, cu eminența apropierii …. că puteam să dau colțul acolo, în iarbă… Eu nu am avut niciodată frică de moarte. Eu știu ce entitate sunt și unde mă întorc”, a mai spus Rita Mureșan.

Întrebată de reacția familiei, ea a punctat: ”Poate aveam eu așteptări prea mari de la ei… Adică au fost foarte agresivi, în sensul că «Aoleu, dar de ce ți s-a întâmplat?! Aoleu, să îți iei pastilele…» Mă controlează! Aveam nevoie de puțină compasiune, drăgălășenie, dar ei doar cu heirupul (…) Șocul a fost în primul rând pentru mine, că mă credeam invincibilă. Și ziceam: «Cum adică am făcut eu preinfarct?» Analizând, am înțeles: a fost ca o supapă. Că tot adunasem. Mi l-a dat ca eliberare, nu ca avertisment. În continuare îmi fac munca, dar nu mai am energia să ma deplasez eu. Am recomandarea să nu conduc încă. Familia mi-a fost alături, știu că i-am speriat’’, a mai declarat creatoarea Rita Mureșan.