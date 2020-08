Cu toate că a reușit să aibă o carieră de invidiat și se bucură de succes, puțini sunt cei care știu că Rita Mureșan a trecut printr-un moment teribil, o întâmplare tragică care i-a dat viața peste cap.

Rita Mureșan a a povestit că a fost la un pas de a-și pierde viața din cauza unui obicei din copilărie care a băgat-o în comă.

Timp de două săptămâni Rita a stat în comă, iar când s-a trezit, a luat viața de la zero: a învățat din nou să vorbească, să scrie, să învețe și tot ce era necesar.

„Am stat în comă când aveam 10 ani, am reînvățat să scriu, să vorbesc. Îmi plăcea să stau mult cu capul sub streașină când ploua. S-a acumulat răceala. Pur și simplu mi-a pus viața în pericol. Am reluat activitățile de la zero. Probabil binecuvântarea mea era că eu la școală eram mult înainte. Am stat șase luni și ceva prin spitale. Nu a fost nevoie să repet anul. Același lucru i s-a întâmplat și Rebecăi, tot la 10 ani. E bine că am trecut peste”, a povestit Rita Mureșan într-o emisiune TV, potrivit Spynews.

Cu toate că în trecut a fost un model care avea o siluetă de invidiat, de-a lungul timpului Rita Mureșan a luat foarte mult ăn greutate. Având o greutate de peste 100 de kilograme, fostul model are acum în garderobă haine XXL.

În urmă cu ceva timp, celebra creatoare de modă declara că surplusul de greutate nu reprezintă o prioritate pentru ea.

Ba mai mult, aceasta a mai mărturisit că s-a luptat cu kilogramele în plus din cauza șocurilor suferite de-a lungul timpului.