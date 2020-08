Brad Pitt i-a lăsat pe toți cu gura căscată după ce s-a afișat cu noua lui cucerire, Nicole Poturalski, un celebru model de origine germană. Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși sărutând-se pasional în Paris.

Zicala „dragostea nu ține cont de vârstă” pare că se aplică și în cazul lui Brad Pitt și Nicole Poturalski Vârsta actorului este de dublă față de vârsta noi sale cuceriri, scrie Rețete și Vedete.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Nicole_Poturalski (@nicole_poturalski) pe Aug 27, 2020 la 2:53 PDT

Cei doi au petrecut timp împreună într-un avion privat către Paris, pentru a se îndrepta ulterior spre castelul lui Brad din sudul Franței. Zvonurile cu privire la relația celor doi circulau deja de mai mult timp în spațiul public, dar se pare că abia acum au decis să își asume idila.

Iubita lui Brad Pitt are un copil

Nicole are o carieră de succes și un fiu absolut adorabil. Dacă realizările sale pe plan profesional sunt cunoscute în întreaga lume, când vine vorba despre familie și viața personală, modelul preferă șă țină totul departe de ochii curioși ai lumii. Cel mic este centrul universului ei și îi acordă toată atenția.

Nicole vine din Berlin și este manageriată de către o agenție de modele de pe A list-ul agențiilor. Are conexiuni cu Statele Unite ale Americii prin agențiile oficiale din New York și agenția NEXT din Los Angeles.

Împăcarea cu Jennifer Aniston iese din calcul

Brad Pitt și Jennifer Aniston au fost cândva considerați ca fiind cuplul de aur de la Hollywood. La aproape 15 ani de la despărțire, mai sunt încă doriţi împreună de către admiratorii lor.

De câte ori se intersectează cei doi la diverse evenimente, lumea tresare, mass-media de asemenea, cu speranţa că se vor împăca.

Brad Pitt și Jennifer Aniston s-au reunit la premiile Screen Actors Guild Awards. Imaginile cu ei au devenit virale pe social media, încolţind din nou speranţa împăcării. Fostul cuplu a fost căsătorit între 2000 și 2005, înainte ca Pitt să se cupleze cu Angelina Jolie, cu care s-a căsătorit în 2014.

Cei doi frumoși de la Hollywood au fost fotografiați împreună în culise la ceremonie, după ce Pitt a câștigat premiul pentru cel mai bun actor din rolul filmului Once Upon A Time, iar Aniston a fost premiată pentru interpretarea remarcabilă într-un serial de dramă pentru The Morning Show.