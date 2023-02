Cum s-a întâlnit Rita Mureșan cu mama ei decedată. „Voiam să îi jupoi piele de pe ea. Să-i dau așa peste ochi”

Mama Ritei Mureșan a murit în urmă cu mai mulți ani, iar acel moment a fost unul dintre cele mai grele pentru creatoarea de modă. Pentru Rita a urmat o perioadă în care a făcut mai multe ședințe de terapie pentru a se obișnui cu ideea că cea mai importantă femeie din viața ei a murit. Nu de puține ori a spus că ședințele de spiritualitate au ajuta-o să vadă viața cu alți ochi.

Rita Mureșan a plecat în Cipru pentru a urma o terapie prin viziune, numită ayahuasca. Creatoarea de modă a spus că prin intermediul acestei terapii a putut discuta cu mama ei. Ulterior, Rita a plecat în Peru unde a avut o altă ședință de terapie prin viziune. Și de această dată ea a vorbit cu mama sa. Femeia care i-a dat viață Ritei a murit chiar când creatoarea de modă și-a serbat ziua de naștere alături de 500 de persoane. Rita Mureșan a povestit cum a decurs cea de-a doua întâlnire cu mama sa.

Rita Mureșan s-a întâlnit cu mama sa decedată

Rita Mureșan a mărturisit că în timpul întâlnirii simțea că este foarte suparată pe mama sa, dar în disputa celor două au intervenit Iisus și Fecioara Maria. „Eu voiam să îi jupoi piele de pe ea din cap până în picioare, să-i dau așa peste ochi”, a mărturisit creatoarea de modă. Ea a continuat prin a spune că a vrut să îi reproșeze anumite lucruri. Printre acestea se afla și faptul că mama Ritei a murit chiar de ziua ei de naștere.

„Păi eu credeam că suntem bine. Eu am vrut să-i reproșez niște lucruri: «deșteapta familia, nu ți-ai găsit altă zi să mori?» Și i-am zis: «ce ți-a venit, mă femeie?» Și a zis: «păi ai deschis portarul și am vrut să plec și așa nu o să mă uiți niciodată». Zic: «a, credeai că o să te uit. Te-ai învârtit în jurul zilei mele de naștere, ca defiecare dată, de acum înainte când vine ziua mea de naștere să am o pietricică pe suflet.»”, a spus Rita Mureșan.

Creatoarea de modă a mărturisit că în ultimii nouă ani nu a mai suflat în lumânări. La ultima sa aniversare, sărbătorită în Milano, aceasta a stins lumânările cu mâinile. Mai mult decât atât, Rita nici nu a mai organizat mari petreceri de când mama s-a a decedat. „Dorințe îmi pun, nu e problemă. Anul trecut au fost 84 de persoane, am plătit și amendă”, a povestit creatoarea de modă în timpul podcast-ului Cristinei Șișcanu, „După faptă și răsplată”.