Raed Arafat, șeful DSU, vorbește despre măsura în care România se va putea confrunta cu incendii de vegetație, în condițiile în care, la nivel european, acestea sunt din ce în ce mai dese, iar temperaturile din România ating, la rândul lor, valori extreme.

„În fiecare an, în zona Caraș, Mehedinți, am mai avut astfel de situații, dar restrânse și unde s-a intervenit și terestru, dar și pe cale aeriană. Anul acesta am introdus primele mașini de incendii de pădure, care au accesibilitate mai bună”, a anunțat Raed Arafat.

Cum se pregătește România pentru eventuale incendii de vegetație

„Anul acesta ne-am dotat cu vreo 30 de mașini de intervenție la incendii de pădure și există un proiect de dotare cu ATV-uri mai mici, pentru drumurile de pădure, ca să se poată interveni. Suntem în negocieri pentru achiziționarea a șase elicoptere medii, grele, care vor avea toată capacitatea, printre altele, și de stingere a incendiilor de pădure.

Riscul există, nu se neagă. Poate fi prevenit dacă nu aruncăm țigări, dacă stingem focul pe care îl aprindem pentru a pregăti mâncare în pădure. Bineînțeles, lemnul uscat și căldura mare pot duce la apariția incendiilor de pădure.

Am văzut țări care nu aveau incendii de pădure, cum era Suedia, de exemplu, acum doi ani și a avut incendii de pădure foarte mari. Au trebuit să intervină mai multe țări în sprijinul Suediei în acest sens. Și avem țările care, clasic, în fiecare an, au incendii de pădure – Grecia, Franța, Portugalia, Italia. Acum vedem și în zona de sud a Turciei probleme foarte serioase în acest sens”, a declarat Raed Arafat într-o emisiune televizată DIGI24.

Incendiu de vegetație în județul Tulcea

Amintim că, pe teritoriul țării noastre, au avut loc, deja, o serie de incendii de vegetație. Căldura foarte mare a favorizat un astfel de fenomen pe raza județului Tulcea, unde pompierii au intervenit și au stins focul de pe aproximativ 20 de hectare de teren agricol.

Anunțul a fost făcut de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta din Tulcea. Cel mai mare incendiu a izbucnit în apropierea localității Jijila, unde au ars aproximativ 10 hectare de miriște de grâu. Focul a fost stins, în cele din urmă, de pompieri, în sprijinul cărora au venit și localnicii. Aceștia au intervenit cu tractoare pentru a opri extinderea focului.

Pompierii suspectează că incendiul a fost provocat intenționat de o persoană care a dorit să curețe terenul agricol. „Cauza probabilă de producere a incendiului a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere”, a menționat purtătorul de cuvânt al ISU Delta, Nicolae Botezatu.

Alte incendii favorizate de căldura foarte mare

Un al doilea incendiu, de o dimensiune mai mica s-a produs la marginea satului Ceamurlia de Jos. Aici au ars aproximativ 600 metri pătraţi de vegetaţie uscată. Este vorba despre lăstăriş şi mărăciniş, iar cauza probabilă a incendiului a fost, conform pompierilor, fumatul în locuri neprotejate corespunzător.

La Colina a ars un hectar de teren, 20 de metri pătraţi de vegetaţie uscată, dar și două anexe gospodăreşti. Într-o altă localitate, la Iazurile, au fost afectate cinci hectare de mirişte şi un autoturism. În acest din urmă caz, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit apărut la autovehicul.

Un alt incendiu a fost semnalat la marginea satului Agighiol, unde au ars aproximativ patru hectare de vegetaţie uscată şi gunoi de grajd, cauza probabilă fiind utilizarea focului în spaţii deschise.

Potrivit ISU Delta, niciun eveniment nu s-a soldat cu persoane rănite.

Un alt incendiu s-a produs în județul Bihor

Un alt incendiu s-a produs, tot din cauza căldurii excesive, într-o localitate din județul Bihor. O suprafață de aproximativ 10 hectare de teren a fost afectată. Mai multe echipaje de pompieri de la ISU Bihor s-au mobilizat și au intervenit la locul incidentului.

În cele din urmă, incendiul a fost lichidat, pompierii reușind să împiedice extinderea flăcărilor la locuințele din apropiere. Au ars un utilaj agricol, baloți de paie, 10 stupi de albine și vegetație uscată, pe câteva zeci de hectare și a fost afectat acoperișul unei anexe gospodărești pe o suprafață de circa 5 metri.