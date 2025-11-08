Ringul de dans care a făcut istorie. Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei, campioni mondiali pentru România

România a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial la dans sportiv. Perechea formată din Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei a devenit, duminică seara, campioană mondială la categoria Adulți Standard, în cadrul prestigiosului concurs Transylvanian Grand Prix 2025, desfășurat la Sala Transilvania din Sibiu în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie.

Este pentru prima dată când România obține un titlu mondial la această categorie. Evenimentul, recunoscut în circuitul internațional de dans sportiv și inclus în calendarul Federației Române de Dans Sportiv (FRDS), a reunit peste 2.000 de sportivi din întreaga lume, transformând Sibiul într-un veritabil templu al eleganței și al perfecțiunii în mișcare.

„Un moment de aur pentru FRDS, pentru întreaga echipă şi pentru toţi cei care au visat la acest titlu! Perfecţiune, eleganţă, forţă şi emoţie – totul într-o finală în care România a dominat ringul mondial!”, a transmis Federația Română de Dans Sportiv într-un mesaj publicat pe Facebook.

Victoria lui Rareș Cojoc și Andreea Emilia Matei nu este doar o performanță sportivă, ci și o bornă simbolică pentru dansul românesc, care se afirmă tot mai puternic pe scena internațională. FRDS a descris momentul drept „o performanță istorică” și „un reper pentru sportul național”.

În aceeași finală mondială, Georgy Kalashnikov și Daria Grigore au obținut locul 4, ceea ce confirmă nivelul excelent al școlii românești de dans sportiv. De asemenea, Luca Teodor Butnaru și Julia Denisa Bidica s-au clasat pe locul 15 mondial, fapt ce a completat o prezență impresionantă a României într-o competiție de elită absolută.

„Ediția jubiliară a Transylvanian Grand Prix nu este doar o competiție reușită, ci o dovadă a forței dansului sportiv românesc. România a arătat că are campioni, are viziune și are capacitatea de a inspira lumea întreagă. Este o ediție care va rămâne în istoria FRDS ca simbol al excelenței și al pasiunii”, au transmis reprezentanții Federației Române de Dans Sportiv.

Timp de două zile, Sibiul a vibrat în ritmul valsului, tangoului și cha-cha-ului, într-o atmosferă rafinată. Sala Transilvania a fost transformată într-un ring de dans, unde participanții profesioniști și amatori din zeci de țări au adus la viață povești spuse prin mișcare.

Evenimentul, ajuns la cea de-a zecea ediție, nu este doar o competiție sportivă, ci și un spațiu de întâlnire între culturi și generații. Transylvanian Grand Prix oferă, an de an, workshop-uri, demonstrații și sesiuni de networking pentru dansatori și antrenori, ce consolidează asfel comunitatea internațională a dansului.

Pe lângă titlurile și medaliile obținute, competiția a demonstrat încă o dată forța dansului ca limbaj universal. Lumini, costume spectaculoase și ritmuri care au traversat genuri și culturi au creat o atmosferă de sărbătoare, în care pasiunea a fost protagonista serii.