Dr. Florin Lăzărescu: „În rural, un medic la 4.000 de oameni. În urban, piața e deja suprasaturată”

Invitatul de astăzi al podcastului „Capital de Sănătate” este Dr. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR). În dialog cu Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, Dr. Lăzărescu vorbește despre decalajele majore dintre mediul urban și cel rural, lipsa infrastructurii și provocarea de a aduce prevenția în satele românești.

„Avem zone în care există un singur medic stomatolog la 4.000 de locuitori în mediul rural, față de un medic la aproximativ 520 de locuitori în urban”, spune președintele CMSR. Diferența nu este doar statistică – ea se traduce în acces inegal, tratamente întârziate și lipsă de prevenție. În timp ce în orașe apar noi cabinete la fiecare colț de stradă, satele rămân fără acoperire medicală. „Piața este suprasaturată în mediul urban. În unele locuri ai un medic la 350–400 de locuitori, sub media europeană”, adaugă Lăzărescu.

În mediul rural, cauzele sunt sistemice: migrația medicilor către orașe, lipsa infrastructurii și costurile ridicate de instalare a unui cabinet. „Dacă autoritățile locale nu pot oferi un spațiu, dacă nu există dotare de bază sau o garanție minimă de venit, medicii tineri nu au nicio motivație să meargă în sate. În lipsa unor măsuri concrete, zone întregi rămân neacoperite.”

Dr. Lăzărescu vorbește deschis și despre decalajul educațional: „În România sunt peste 4.500 de unități de învățământ primar și gimnazial, dar doar aproximativ 520 de cabinete stomatologice școlare, majoritatea în urban. Practic, ruralul nu există. Acolo unde nu ajunge educația medicală, nu ajunge nici prevenția.”

Pentru a schimba această realitate, CMSR propune un pachet coerent de măsuri. Prima – conceptul de „stomatolog de familie”, inspirat din modelul medicului de familie. „Medicul stomatolog ar putea fi arondat unei comunități, cu un număr clar de pacienți și un venit de bază stabil. Ar avea, astfel, predictibilitate și ar fi stimulat să rămână în zonă.”

A doua direcție: investițiile în infrastructură prin fonduri europene. „Fondurile europene pot reduce decalajul rural–urban. Propunem un proiect cadru – un kit minim de dotare, cu unit stomatologic, compresor, instrumentar – pentru ca tinerii medici să-și poată deschide cabinete în mediul rural fără costuri imposibile. Mulți nu au expertiza să aplice singuri, de aceea CMSR vrea să creeze un cadru standardizat.”

Totodată, colegiul discută cu autoritățile despre facilități fiscale pentru cei care aleg să practice la sat: scutiri de taxe locale, reduceri de impozite și bonusuri pentru primii ani de activitate. „Trebuie să facem atractivă practica în rural. Altfel, decalajul se va adânci, iar calitatea serviciilor va scădea.”

Una dintre cele mai sensibile teme este repartiția absolvenților. România produce anual mii de medici stomatologi, deși piața urbană este deja saturată. „Se produc prea mulți medici stomatologi și trebuie controlată repartiția la nivel național”, afirmă Lăzărescu. „Analizăm fezabilitatea juridică și constituțională a unei repartiții corecte, pentru a evita situația în care centrele mari devin aglomerate, iar comune întregi rămân fără medici.”

Problema e dublă: pe de o parte, urbanul produce o competiție acerbă, uneori neloială; pe de altă parte, ruralul rămâne captiv subdezvoltării. „Vedem cabinete care fac promisiuni false – ‘implanturi garantate pe viață’, ‘dinți în 24 de ore’ – doar pentru a atrage pacienți. De aceea, am modificat codul deontologic și am reglementat publicitatea în stomatologie.”

Pentru Dr. Lăzărescu, miza e clară: echilibrul social. „Rolul CMSR este să lupte pentru pacienții vulnerabili și pentru accesul lor la servicii de prevenție și tratament.” Fără infrastructură, fără stimulente și fără programe de prevenție, sistemul va continua să reacționeze tardiv și costisitor.

„Piața se va autoregla, dar poate prea târziu. Noi tragem semnale de alarmă acum, pentru că lipsa de planificare de azi înseamnă servicii mai slabe mâine. Trebuie să acționăm cât încă putem controla direcția”, avertizează președintele CMSR.