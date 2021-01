Anunțul a fost transmis, miercuri, într-un comunicat al clubului Rapid.

„Suntem lângă legenda noastră Rică Răducanu, cel care este internat în spital alături de soția sa, ambii având Covid-19. Însănătoșire grabnică!”, au scris reprezentanții Rapid pe pagina de Facebook a clubului.

În vârstă de 74 de ani, Rică Răducanu a îmbrăcat de 61 de ori tricoul naționalei de fotbal a României, inclusiv la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic în 1970.

Majoritatea carierei de portar și-a petrecut-o la clubul Rapid dar a evoluat și la cluburi precum Sportul Studențesc, Steaua București, FCM Reșița, FC Baia Mare, Autobuzul București, Spartac București.

Rică Răducanu: „Am câștigat mai mult din film decât din fotbal”

„Eu sunt cunoscut peste tot, am fost un amărât şi am ajuns cunoscut peste tot, am faţă comercială! Am câştigat mai mult din teatru şi film decât din fotbal. La Teatrul Constantin Tănase am stat 10 ani, m-a luat Bibanu ( actorul Dem Rădulescu). Aveam 1.000 de lei pe seară la Tănase, iar de la filmul «Totul despre fotbal» am luat cam cât o maşină la vremea aceea”, a povestit Rică Răducanu, în ziua când a împlini 74 de ani, scrie B1TV.