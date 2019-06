Rică Răducanu trece prin clipe de coșmar. Au apărut complicații după operație

Rică Răducanu, fostul portar al naționalei României, trece prin momente extrem de grele, după ce, în urma operației, au apărut complicații.





În urmă cu mai bine de două săptămâni, Rică Răducanu a fost operat de urgență. Acum, însă, fostul portar al naționalei României se confruntă cu niște complicații după intervenția chirurgicală suferită. Iar medicii nu l-au putut externa astăzi, scrie Cancan

În vârstă de 73 de ani, Rică Răducanu este, în continuare, internat la Spitalul Colentina din Capitală după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale.

Acum, însă, Rică Răducanu este cu moralul la pământ. Fostul portar al naționalei României trebuia să fie astăzi externat însă medicii nu l-au lăsat să plece acasă din cauza unor complicații.

“Nu mă mai deranja, că sunt mort tată. Mi-a scos sonda, nu merge nimic, nu îmi găseste hiba, nu ştiu ce dracu. Mai mă ţine aici. Să vedem că nu mai suport, sunt mort, nu mai pot, tată! Ce să mai? Sunt la pământ am plâns şi eu, a venit şi nevastă-mea şi a plâns. Eu aşa nu am mai păţit. Sunt mort, nu ştiu ce să zic. Păi, eu am fost operat miercuri şi a zis că îmi dă acasă drumul mâine şi unul a venit joi, l-au operat şi cu mine aici, la fel, la fel, dar mai mare prostata şi a plecat astăzi”, a spus fostul portar pentru România TV.

