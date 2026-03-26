Rezultate Loto, 26 martie. Ce numere s-au extras la Loto 6/49, Joker și Noroc

Rezultate loto, 26 martie. Loteria Română a organizat joi, 26 martie 2026, noi trageri pentru principalele jocuri loto – Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Evenimentul vine după extragerile din 22 martie, când au fost acordate peste 30.000 de premii, în valoare totală de aproximativ 2,85 milioane de lei.

La această extragere, cele mai mari sume puse în joc s-au regăsit la Joker, unde reportul de categoria I a depășit 60 de milioane de lei (peste 11,8 milioane de euro). Și la Loto 6/49 premiul principal a trecut de 9,7 milioane de lei, în timp ce la Noroc reportul cumulat a depășit 5,2 milioane de lei.

Rezultatele loto 26 martie 2026

  • Loto 6/49: 46, 18, 5, 15, 41, 28
  • Loto 5/40: 22, 13, 40, 19, 6, 2
  • Joker: 29, 3, 17, 33, 7 + 8
  • Noroc: 6 6 5 8 7 4
  • Super Noroc: 6 6 5 8 7 4
  • Noroc Plus: 8 9 5 1 0 6 6
Loto 6/49

Cum se câștigă la principalele jocuri loto

La Loto 6/49, premiul cel mare este acordat jucătorilor care ghicesc toate cele șase numere extrase. Există însă și câștiguri pentru combinații mai mici, cum ar fi cinci, patru sau chiar trei numere corecte, fiecare categorie având propriul nivel de recompensă.

La Joker, sistemul este puțin diferit, deoarece implică două seturi de numere. Pentru marele premiu, jucătorii trebuie să nimerească toate numerele principale, dar și numărul Joker. Există și variante de câștig pentru combinații parțiale, inclusiv situațiile în care este ghicit Jokerul împreună cu o parte din numerele principale.

O nouă metodă de înșelătorie chiar în benzinării. Ce poveste inventează șarlatanii
Ministerul Finanțelor a introdus o nouă funcție care simplifică completarea Declarației Unice
Tragerea Loto

În cazul jocului Loto 5/40, premiul principal se obține prin ghicirea celor cinci numere extrase din primul set. Se acordă însă premii și pentru alte combinații, inclusiv atunci când jucătorii identifică patru sau cinci numere din totalul extragerii.

Pentru jocurile de tip Noroc, Noroc Plus și Super Noroc, câștigul depinde de potrivirea cifrelor din numărul ales cu cele extrase, în ordinea corectă. Cu cât secvența de cifre potrivită este mai lungă, cu atât premiul este mai mare. Se pot obține câștiguri inclusiv pentru potrivirea ultimelor sau primelor cifre din număr.

Câștiguri recente

La extragerile anterioare, Loteria Română a înregistrat mai multe premii notabile. De exemplu, la Loto 6/49, categoria a II-a, au fost șase câștiguri de peste 55.800 de lei fiecare, atât în agenții fizice, cât și online.

La jocul Noroc, un jucător din Tulcea a câștigat peste 50.000 de lei, demonstrând că și categoriile inferioare pot aduce sume consistente. Reporturile rămân în continuare ridicate la majoritatea jocurilor, ceea ce menține interesul jucătorilor pentru extragerile următoare.

Stiri calde

21:37 - O nouă metodă de înșelătorie chiar în benzinării. Ce poveste inventează șarlatanii
21:31 - Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
21:25 - Un nou film din seria „Stăpânul inelelor”. Scenariul va fi scris de Stephen Colbert
21:18 - Ministerul Finanțelor a introdus o nouă funcție care simplifică completarea Declarației Unice
21:07 - Țoiu îi pasează lui Fidan mingea lui Hagi. Imaginea serii la Istanbul
21:01 - Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui să fie indexate până anul viitor

Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
Planul pentru prăbușirea economiei. Elementul cheie care este vital și aruncă totul în aer
Nona Șerbănescu, despre proiectul care i-a măcinat nervii și banii. Abandon din cauza problemelor financiare
