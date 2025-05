Politica Rezultate exit-poll. Alegeri prezidențiale, turul 2. Cele trei institute acreditate







Alegeri prezidențiale. Trei case de sondare au fost acreditate să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne, la nivel naţional, la alegerile prezidenţiale de duminică.

Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), vor efectua exit-poll-uri, la nivel naţional: Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE; Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS şi ARA Public Opinion.

Operatorii de sondaj au acces, în baza acestei acreditări, în imobilele în care funcţionează secţiile de votare, în curţile acestora, în intrările în curţi, în jurul sediilor secţiilor de votare, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 500 metri, fără a avea acces în interiorul încăperilor în care sunt organizate secţiile de votare.

Aceştia au obligaţia de a nu tulbura liniştea şi ordinea publică şi de a nu interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Acreditarea este valabilă şi în copie.

Alegeri prezidențiale, 18 mai

Aproape 18 milioane de români sunt așteptați la urne, duminică, 18 mai, să aleagă următorul președinte al țării. În turul doi se confruntă primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și liderul AUR, George Simion. S În țară, secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00, urmând ca votul să se încheie la ora 21:00. Între timp, românii din diaspora votează deja de două zile.

Candidatul independent Nicușor Dan a votat, alături de partenera sa, Mirabela, la Școala Gimnazială Nr 4 din Făgăraș, unde a învățat. La intrarea în secție, primarul general al Capitalei a fost întâmpinat cu aplauze.

Simion și Nicușor Dan au votat

„Am venit în școala în care am învățat. Cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți și muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentați. Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate și nu să aducă aventură.

Am votat pentru o direcție europeană și o relație bună cu partenerii noștri și nu una izolată. Am votat cu speranță pentru că România are oamenii care să construiască România pe care ne-o dorim și am ales să votez aici la Făgăraș, una ca să transmite oamenilor că e important să știm de unde am plecat și doi că nu trebuie să existe două Românii, a orașelor mari și a orașelor mici, ci o Românie unde să poți prospera”, a declarat Nicușor Dan.

Candidatul AUR, George Simion, alături de soția sa și de Călin Georgescu și soția acestuia, a votat duminică dimineața, puțin după ora 8, la Școală Gimnaziala nr. 1 din Mogoșoaia, județul Ilfov. Cei doi au vrut să facă declarații în interiorul secției de votare, dar au fost rugați să iasă de către un polițist.