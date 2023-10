Revoltă la Timișoara. Patronii teraselor se ridică împotriva primarului Dominic Fritz

Revoltă la Timișoara, în rândul patronilor unor terase obligați, prin decizii ale instanțelor de judecată, să-i dărâme terasele amenajate ilegal. Aceștia nu sunt de acord cu deciziile de demolare, chiar dacă au pierdut în instanță.

Ei spun că primarul Dominic Fritz a intrat mai devreme în campania electorală. Primăria Timișoara a emis decizii de demolare pentru mai multe construcții de tip terasă, despre care a arătat că au fost amejate ilegal. Acestea ocupă malul râului Bega, unul dintre locurile preferate de promenadă ale timișorenilor.

Primăria Timișoara a obținut câștig în instanță, în fața mai multor proprietari de terase, astfel că deciziile de demolare au rămas în vigoare. Acest lucur i-a nemulțumit pe proprietari care pierd, astfel, o sursă importantă de venit. Una dintre aceste terase este Boss. Proprietarii firmei care o deține au contestat dispoziția de demolare. În iunie au pierdut procesul pe fond privind suspendarea actului, la Tribunalul Timiș, iar la finalul lui septembrie au pierdut și recursul la Curtea de Apel Timișoara. Decizia este definitivă astfel că trebuie să se conformeze hotărârii instanței.

Reprezentanții Primăriei susțin că Terasa Boss ocupă ilegal o suprafață de 6.425 mp din domeniul public. Valoarea acestuia a fost estimată la 2,6 milioane euro. Pe acest spațiu a existat o clădire a municipalității în jurul căreia au fost ridicate, ulterior, construcții noi. Pentru noile amenajări, au arătat reprezentanții municipalității nu există contract de concesiune, nici autorizații de construire sau de funcționare. De asemenea nu ar exista nici autorizație ISU pentru protecție la incendiu.

Revoltă la Timișoara în rândul patronilor de terase

Revoltă la Timișoara. Patronul Terasei Boss, care a pierdut procesul cu Municipalitatea în instanță, nu este de acord cu demolarea terasei. El spune că are un contract de închiriere valabil cu un club sportiv. Iar acest lucru i-ar da dreptul să mențină construcțiile considerate ilegale, în picioare.

„Eu am un contract (încheiat cu Clubul Sportiv Banatul – n. red.) valabil până în 2033. Miza este această zonă, malul Begăi. Probabil prietenii lor o vor lua. Toată ziua iese ca o mireasă şi face filmări. Eu, în clădirea asta nu am construit nimic, doar am investit. Terasa despre care vorbeşte primarul, că el habar nu are ce vorbeşte, a fost construită de Fabrica de Bere, care avea o înţelegere cu Primăria. A fost o construcţie care se demontează, eu am demontat-o, a spus Miki Viel, patronul terasei Boss, citat de newstandard.news.

Patronul terasei este unul dintre cei care au pornit această revoltă la Timișoara. Pe de altă parte, deși spune că are un contract valabil, de închiriere, recunoaște că nu a mai plătit chirie de mulți ani. A achitat doat cheltuielile de întreținere și, spune el, impozitele. El afirmă că a făcut investiții de „sute de mii de euro”.

„Clădirea despre care spune că vine să o demoleze, este veche de 70 de ani. Nu ştiu dacă era născut el, pe vremea aceea. Să vină să o demoleze. Eu sunt un chiriaş de bună credinţă. Am investit sute de mii de euro în această clădire. Eu nu am mai plătit chiria în ultimii ani, dar am plătit întreţinerea, am plătit impozitul, chiar şi pentru anul în curs. Am plătit 70 de milioane de lei, în fiecare an. Primăria, dacă susţine că e locaţia lor, să spună cine trebuie să plătească impozitul? Chiriaşul?”, a declarat și Miki Viel.

Un alt patron, alte nemulțumiri

Un alt patron vizat, care a participat la această revoltă la Timișoara, conduce un club numit No Name. Și în cazul său, instanța a dispus menținerea dispoziției de demolare. Doar că procesul nu s-a încheiat cu o hotărâre definitivă. Ovidiu Ciută, așa cum se numește patronul, spune că este o victimă a intereselor electorale ale primarului Dominic Fritz.

„Procesul actual, ceea ce nu ştie lumea şi este o minciună a Primăriei, se referă la nişte chestii din interiorul Clubului: două baldachine, un gard, o terasă, o scenă, o toaletă şi un depozit, lucruri care nu necesită autorizaţii de construcţie. Aceste lucruri au fost făcute de noi, pentru îmbunătăţirea activităţii. Este o defăimare a noastră, o manipulare a opiniei publice”, a spus Ovidiu Ciută.

Patronul clubului vizat afirmă că Dominic Fritz ar fi intrat în campanie electorală înainte de vreme. De aici și acuzațiile și insultele la adresa lor. El spune că și-a plătit impozitele către stat și că nu a furat nimic.

„Suntem victime ale unei campanii electorale premature. Dă bine la presă să spui că te lupţi cu mafioţii. Lumea savurează acest Corrado Cattani al Timişoarei. Fişa postului de primar îi permite să ne facă hoţi, interlopi, mafioţi? Nu am furat nimic. Din contră, la Clubul No Name sunt plătite impozite pe clădiri extratabulare. Anul acest, în martie, cu reducere de 10%, am plătit 14.500 de lei”, a explicat Ovidiu Ciută, unul dintre proprietarii Ştrandului „No Name”.

Revoltă la Timișoara a patronilor de terase

Primarul Dominic Fritz a emis, în luna aprilie, şapte dispoziţii de demolare pentru mai multe construcții ilegale. Este vorba despre Terasa Boss, Clubul Gatsby, fosta bază sportivă Electrometal, Ştrandul Termal ZHH, Terasa şi Ştrandul No Name, Ştrandul Lemon şi Clubul Heaven.

Până în prezent nici una dintre aceste dispoziții nu a fost pusă în aplicare. Revoltă la Timișoara Patronii firmelor vizate au contestat în instanță deciziile.

Din documentarea Primăriei Timișoara, ar reieși că peste 55.000 de metri pătrați, aparținând municipalității au fost ocupați ilegal de diverse firme. Situația datează de multe decenii, însă nici un alt primar nu a fost interesat de intrarea în legalitate. Valoarea totală a terenurilor ocupate ilegal a fost estimată de Primărie la aproximativ 22 de milioane de euro.

Pe terenurile respective, Primăria Timișoara are în plan amenajarea unui Coridor de Agrement Urban Bega. Aici vor fi construite zone verzi, terenuri de sport și zone de relaxare. Un astfel de proiect i-ar scoate din joc pe patronii teraselor. De aici și acestă revoltă la Timișoara.