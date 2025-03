EVZ Special Sourdough Bread Journal, o afacere despre artizanal și iubirea pentru brutărie







Sourdough Bread Journal este o afacere din Capitală specializată în pâine și alte produse de brutărie. Este vorba despre un adevărat atelier al gustului autentic. Pâinea cu maia este la mare căutare printre bucureștenii ce apreciază un produs de calitate, o pâine crocantă la exterior și miez moale.

Pe rafturile de la Sourdough Bread Journal, alături de pâinea aurie, clienții pot găsi focaccia delicată, chifle rumenite și alte specialități, toate cu maia. Iar în spatele acestor produse stau Laura și Cristina Iordache, care au construit un loc unde simplitatea a devenit o adevărată artă. Antreprenoarele pun accent pe calitatea ingredientelor și pe procesul de fermentație, lent, specific pâinii cu maia. Cele două surori au ales să promoveze ideea de pâine autentică, cu gust și textură superioare.

Românii și pâinea

Sourdough Bread Journal se distinge în mediul de afaceri din domeniul panificației prin pasiunea pentru gătitul cu maia. „Înainte de a înființa acest business, nu aveam nicio legătură cu domeniul, dar am avut o pasiune”, spune Laura Iordache. „Am făcut parte din proiecte de televiziune, am lucrat în mediul corporatist. Iar față de antreprenoriat am avut o ușoară reticență. Mi se părea că parcă toată lumea devine antreprenor peste noapte, nu credeam că era pentru mine”, continuă ea.

Dar Laura a subliniat un cuvânt-cheie în toată această poveste: pasiunea. „Ceea ce fac astăzi s-a născut dintr-o dorință de a aprofunda ceea ce-mi place. Iar mai apoi, ca o necesitate, am devenit antreprenoare împreună cu sora mea geamănă, Cristina. Ceea ce fac acum simt într-adevăr că mi se potrivește”, mai declară Laura Iordache.

Ea spune că între români și pâine este o legătură foarte strânsă. De la agricultură și până la proverbe și zicători, acest produs de brutărie face parte din cultura autohtonă. „În țara noastră, avem pâine foarte bună, de la numeroasele sortimente din comerț, până la cea artizanală. Și mi-ar plăcea ca din ce în ce mai mulți oameni să aibă acces la produse artizanale, se pune mult mai mult suflet. E cu totul altceva”, este de părere anreprenoarea.

Refugiul Laurei Iordache

Ea și sora ei au fost crescute de bunici, care le-au învățat de mici cum se face pâinea, le-au povestit despre gust și le-au insuflat această pasiune. Anii au trecut, iar anul 2020 a găsit-o pe Laura Iordache în căutare de noi activități, pentru a trece peste acea perioadă grea din punct de vedere emoțional. „În amintirea bucătăriei bunicii mele, m-am refugiat în gătit. Am început să gătesc în fiecare zi, altceva mereu. Simțeam că sunt altundeva de fiecare dată când mâncam un anumit preparat specific unei țări anume”, mai spune antreprenoarea.

Pâinea și oamenii

Zilele treceau, iar Laura tot în bucătărie era. Însă avea o piedică. Avea reținerea de a face pâine, de a încerca să gătească produse de brutărie, găsea acest lucru intimidant. Până la un moment dat când s-a întâmplat și a observat că îi place foarte mult, iar apoi a devenit o adevărată... obsesie. „Am început să citesc, să învăț foarte mult despre brutărie. Iar mai apoi totul a început încet și s-a dezvoltat în mod organic, a crescut frumos precum o pâine”, povestește femeia de afaceri.

În 2023, Laura s-a hotărât ca ceea ce pregătește ea acasă să nu mai rămână doar pe masă, ci să se bucure și alții de preparatele ei. Așa că, alături de sora ei, Cristina, a înființat în acel an Sourdough Bread Journal, în București. „Sora mea a insistat foarte mult. După cum am spus, eu aveam o ușoară reticență în ceea ce privește antreprenoriatul. Dar ea îmi spunea mereu că nu trebuie să țin lucrul acesta doar pentru mine și că ar fi o idee foarte bună să le ofer și oamenilor”, mai spune Laura.

Femeia de afaceri recunoaște că a ales un nume pentru brandul său destul de greu de pronunțat pentru români. În primele săptămâni, primele luni, a fost sfătuită să schimbe denumirea cu ceva mai ușor de citit, însă a refuzat. „Am fost încăpățânată. Acest brand exista deja și ar fi fost precum i-aș fi schimbat numele copilului meu. E mai bine așa. Prefer să fie acel atelier de pâine al cărui nume nu poate fi pronunțat, este foarte bine, eu nu-l voi schimba”.

Arta artizanatului

Laura afirmă însă că nu prin acest element vrea să iasă în evidență, ci prin calitatea produselor pe care le aduce pe piață. Ea spune că se adresează oamenilor pasionați de gastronomie, care au o cultură a ceea ce înseamnă brutăria și arta din spatele gătitului. „Toate produsele noatre sunt artizanale 100% și făcute cu dragoste umană. Îmi place să spun că facem ceva mai mult decât pâine și că evoluăm treptat, dar sigur, evoluăm frumos”, continuă antreprenoarea.

Asta pentru că la Sourdough Bread Journal nu se vinde doar pâine, ci și cozonaci și alte produse dulci. Un cookie cu ciocolată și rom costă 17 lei / bucata, iar un roll cu vanilie și migdale are prețul de 34,5 lei / bucata. „Toate produsele pe care le vindem sunt dintre felurile de mâncare care îmi plac mie foarte mult și pe care le dezvolt. Avem, de exemplu, și pateuri, cu care mă mândresc foarte mult, sunt foarte diferite de cele clasice”, adaugă Laura Iordache. Un pateu cu cremă de brânză și semințe nigella costă la Sourdough Bread Journal 25 de lei / bucata.

Și chiar dacă este costisitor să comercializezi produse pe bază de maia, antreprenoarea spune că merită, mai ales atunci când îți face plăcere. „Trebuie să înțelegem diferența. Investiția într-o mașinărie de specialitate se amortizează în timp. Dar oamenii care frământă pâinea, care au grijă de întreg procesul, acești oameni trebuie plătiți lună de lună. Dar dragostea se simte apoi în produsul finit”.

Consumatorul și gustul

Laura Iordache spune cu încântare că, din experiența sa, consumatorii au devenit din ce în ce mai atenți la produsele pe care le cumpără, mai ales atunci când vine vorba de alimente. „A mânca nu mai este neapărat o necesitate, ci, pentru unii, a devenit chiar o experiență, poate chiar o artă. Văd asta la noi, la Sourdough Bread Journal, la alte afaceri cu produse artizanale, la restaurante și așa mai departe.”

În spațiul online se observă o creștere a cererii. Mulți oameni caută alimente de calitate. În acest sens, Laura intenționează ca, în perioada următoare, să poată oferi prin intermediul site-ului afacerii și un serviciu de livrare. „Dar vrem să ne extindem și cu o altă locație, bineînțeles. Nu se compară momentul în care îți ajunge pâinea acasă cu cel în care o cumperi tu din atelierul de brutărie, e o experiență”, subliniază antreprenoarea.

Ca societate, declară femeia de afaceri, devenim mai inteligenți, cu pași mici, pe partea de produse pe care le consumăm. „Ceea ce nu face decât să mă bucure”, conchide Laura Iordache.