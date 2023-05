Revine emisiunea „Din dragoste”? Mircea Radu dezvăluie viitorul show-ului care a făcut istorie în România

Mircea Radu a renunțat la televiziune în urmă cu mai mulți ani și s-a retras într-un oraș din Moldova. Prezentatorul de televiziune a fost invitat să ia parte la o discuție cu studenții de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice SNSPA. Mulți dintre ei au fost curioși dacă există posibilitatea ca emisiunea „Din dragoste”, care se afla în grila de programe de la Antena 1, are șanse să revină pe micile ecrane.

Mircea Radu a postat pe Facebook câteva dintre întrebările pe care le-a primit în timpul discuției cu studenții. Prezentatorul le-a mărturisit că nu există un secret pentru o carieră de succes, ci trebuie să fii pasionat de ceea ce faci și să muncești din greu. Mircea Radu a mai adăugat că ai nevoie și de mult curaj. Cel mai ușor lucru din timpul unei emisiuni în direct este de a vorbi cu invitații, consideră prezentatorul.

Radu a mai adăugat că cel mai frumos compliment pe care l-a primit de-a lungul carierei a fost că „marți seara, de cele mai multe ori, mi se ardea mâncarea pe foc.” (n.r. marți, de la 20.30, începea Din Dragoste). Prezentatorul a fost întrebat și dacă emisiunea „Din dragoste” se va întoarce în grila de programe. Răspunsul lui Mircea Radu a fost dacă „Cu mine?”.



Mircea Radu a trăit de dragul emisiunii „Din dragoste”

„Din dragoste” se numără printre puținele formate de televiziune care a întrecut audiențele înregistrate de ProTV. Mircea Radu a recunoscut, anul trecut, că o lungă perioadă de timp a trăit precum un șofer de TIR deoarece mereu se afla pe drumuri. Emisiunea a fost difuzată timp de nouă ani, perioadă în care au fost filmate 308 de ediții. Prezentatorul pleca la sute de kilometri distanță de București pentru a filma emisiunea.

„Este un consum extraordinar de resurse. De exemplu, tu te uitai la emisiunea Din Dragoste o dată pe săptămână, două ore. Pentru emisiunea aia, eu munceam șase zile din șapte și munceam nu în București! Chestiunea asta am făcut-o an de an, timp de nouă ani, gândește-te ce uzură extraordinară! Succesul te ține, dar trebuie văzută și cealaltă jumătate a paharului, care de multe ori contează!”.

Prezentatorul de televiziune a mai adăugat că a fost foarte bucuros când oamenii au început să urmărească în măsură tot mai mare emisiunea sa. „Emisiunea aia a fost atât de puternică încât a şters tot ce am făcut până la «Din Dragoste». Pentru că atât de multă pasiune am pus în emisiunea aceea şi atât de mult mi-a plăcut, atât de împlinit am fost, încât este normal ca oamenii să mă perceapă ca fiind Mircea Radu de la «Din Dragoste»”, spunea Mircea Radu pentru Cancan.ro.

Bianca Drăgușanu a devenit celebră la emisiunea „Din dragoste”

Bianca Drăgușanu a avut primul contact cu televiziunea la vârsta de 16 ani, atunci când a apărut la emisiunea „Din dragoste”. Multă lume a asociat-o pe fosta soție a lui Victor Slav ca fiind iubita lui Cătălin Botezatu. Bianca a mărturisit, în urmă cu mai mult timp, că a primit foarte multe critici privind aspectul ei, după ce a apărut la emisiunea lui Mircea Radu. Ulterior, ea a început să țină cure de slăbire pentru a se transforma complet, ceea ce a și făcut. Bianca Drăgușanu a dezvăluit că a slbăt 30 de kilograme în doar câteva luni.

„Am apărut din impuls, din iubire și pentru că eram sigură că eu sunt cineva nu oricine, chiar dacă eram mică. Am fost judecată. Oamenii, în loc să privească dincolo de aparențe și dincolo de oglindă, eram un copil la pubertate, cu o educație mediocră, toată lumea m-a luat și m-a analizat fizic, în loc să se uite dincolo de ceea ce apărea. Ambiția m-a făcut să mă transform. Mi-ar fi plăcut să debutez pe scena având un talent remarcabil, dar asta este viața”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea „În oglindă”.