Cu ce se ocupă acum Mircea Radu, fostul prezentator TV. Duce o viață liniștită, departe de forfota din București

După ce a renunțat la emisiunea „Din Dragoste”, a revenit în postura de prezentator de știri, la TVR, acolo unde și-a și început cariera din televiziune. La ani buni de la retragerea sa, Mircea Radu duce acum o viață liniștită, departe de Capitală.

De-a lungul anilor, Mircea Radu a fost moderator al mai multor emisiuni difuzate de TVR, precum „Telejurnal”, „În trecerea anilor”, dar și coprezentator al show-ului „Femei de 10, Bărbaţi de 10”. În decembrie 2017, el a părăsit TVR pentru postul Antena 1, unde a realizat „Ie, Românie”, o producție cu rezultate de audiență destul de modeste, care a și fost mutată din grilă. El a revenit la TVR 1, la finalul anului 2019, și a devenit realizatorul emisiunii „Down the road. Aventura”.

Cum ce se ocupă acum fostul prezentator TV Mircea Radu

Mircea Radu s-a mutat la Piatra Neamț, acolo unde soția lui, cu 20 de ani mai tânără decât el, este medic oncolog. Aici practică o profesie pe care, spune el, i-ar plăcea să o aibă până ce iese la pensie.

Mircea Radu oferă consilieră juridică, mai exact, dă sfaturi unor persoane juridice despre cum să aibă grijă de imaginea lor publică. Când nu face asta, stă cu familia și are grijă de gospodăria pe care sa, mărturisind că deși nu are talent la grădinărit, are o livadă mică de câțiva pomi fructiferi.

„Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Şi, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, şi vreo doi copăcei de cireş. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute. Dar asta nu înseamnă mare lucru.

Pot spune că am experienţă în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu şi în grădinărit. Aici mai am multe taine de desluşit. Nu sunt genul pretenţios, aşa că mi-am exercitat foarte bine meseria în ultimele luni şi online, aproape exclusiv. Am oferit unor persoane juridice sfaturi privind imaginea lor publică şi cred că şi în anii ce vor veni voi continua să fac asta”, a dezvăluit fostul prezentator tv, potrivit româniatv.net.