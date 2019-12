10„Ce este „Down The Road”? La prima vedere, este un film bun de entertainment, unde toată lumea se simte bine. Veți descoperi că este mai mult decât atât. Spuneam în urmă cu ceva timp că urmează să îi iau pe cei opt tineri cu sindromul Down într-o călătorie. Ei bine, ei m-au luat pe mine. Și m-au luat într-o călătorie importantă, spre interiorul meu. Emisiunea aceasta înseamnă, de fapt, a-ți depăși limitele.

Unul dintre tineri, într-o seară în jurul focului, când i-am întrebat ce înseamnă să trăiești având sindromul Down, mi-a spus că atunci când era mic era umilit, atât de umilit încât i se băgau ghemotoace de hârtie pe gură. L-am întrebat „Ai iertat?”. Mi-a pus „Da”. Felul în care m-a privit m-a făcut să-mi dau seama că sunt foarte puțini oameni care știu să uite și să ierte. Copiii aceștia m-au învățat pe mine ce este iertarea”, a declarat Mircea Radu, la începutul conferinței de lansare a proiectului.

Bucuroși, plini de emoție, curajoși, prietenoși, sinceri și, cel mai important, fără prejudecăți, așa pot fi descriși în câteva cuvinte cei opt eroi ai noii emisiuni de la TVR.

„Zilele petrecute cu acești copii m-au făcut să mă gândesc, cu părere de rău, la cei care au prejudecăți”

„Down The Road. Aventura” va spune povestea unor tineri cu sindromul Down care au plecat într-o aventură împreună cu prietenul lor cel mai bun și cel mai iubit, Mircea Radu. Emisiunea se va transforma într-o permanentă provocare, în care participanții vor avea ocazia să trăiască fel și fel de emoții și activități spectaculoase.

„Sunt foarte mulți oameni care zic, atunci când dau de un copil cu sindromul Down, nu te juca cu el că poți să iei boala. Este un lucru foarte fals, o percepție complet greșită. Oamenii ăștia sunt mult mai deschiși decât noi, mult mai buni și mult mai iubitori.

Stând alături de oameni ca ei, înveți foarte multe despre tine și încerci să fii ca ei, să ai mai puține filtre în raport cu oamenii din jurul tău. Zilele petrecute cu acești copii m-au făcut să mă gândesc, cu părere de rău, la cei care au prejudecăți. Tinerii ăștia sunt mai frumoși, mai curați și mai autentici decât foarte mulți dintre noi”, a mărturisit Mircea Radu pentru Evenimentul zilei.

În cele trei săptămâni de filmări, Mircea a reușit să intre în inimile acestor copii, în așa fel încât a ajuns, într-un timp relativ scurt, să joace un rol extrem de important, cel al unui tată.

„Deși fac televiziune de atâția ani, de data aceasta a fost altceva. Am fost ceva între figura părintelui, a prietenului cu care faci nebunii și cu care cânți rock în mașină în timp ce călătorești, și totodată a ghidului. Am fost un cumul de personaje. Probabil că motivul pentru care am fost ales la cârma acestei emisiuni este acela că eu, spre deosebire de alți prezentatori, știu să ascult. Mie îmi place să ascult poveștile altora. Iar faptul că ei simt frumos și cald atunci când li se vorbește despre mine, nu poate decât să mă bucure”, ne-a dezvăluit Mircea Radu.

„Sunt genul de tată în spatele căruia se urcă copiii și dă ture în patru labe prin casă”

În spatele camerelor, Mircea Radu este soț și tată. Are o familie frumoasă, care înseamnă totul pentru el și pe care o descrie simplu: o sursă de bucurie.

„Sunt un bărbat normal. Cred că secretul unei căsnicii de durată este ca fiecare să știe ce are de făcut. Dacă nu, este o aiureală. Ca tată, sunt și genul în spatele căruia se urcă copiii și dă ture în patru labe prin casă, făcând pe calul, dar și cel care spune nu, azi nu ai voie înghețată, pentru că azi dimineață nu te-ai purtat cum trebuie.

Încerc, și cu copiii mei, să port un drum de mijloc: să nu fiu nici, nici. De când sunt tată, am mult mai puțin timp pentru mine, pentru că sunt un tată responsabil, un tată care nu lasă pe alții să aibă grijă și toate chestiunile astea cer timp. Încerc să petrec foarte mult timp cu copiii mei”, ne-a mai spus omul de televiziune.

Printre altele, Mircea ne-a dezvăluit și cum își va petrece sărbătorile. „Anul acesta le petrec acasă, cu fripturi, vin roșu și cântece. Pe data de 26, este Christmas Special la ProTv, unde o să cânt cu Andra”.

