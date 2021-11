Revenire bombă în PSD. A spus-o în direct: ”Domnul Ciolacu m-a invitat, m-a întrebat”

Victor Ponta a anunțat că s-ar întoarce bucuros în PSD, prin fuziunea dintre Pro România și partidul condus de Marcel Ciolacă. A doua declarație se referă la ajutorul pe care l-ar putea da liderilor PSD în guvernarea României.

„Domnul Ciolacu m-a invitat, nu mă duc neinvitat nicăieri. Eu, cât am fost liderul PSD, m-am sfătuit cu foștii lideri. Fiecare are o anumită experiență. Domnul Ciolacu m-a invitat, m-a întrebat. Dincolo de asta nu am discutat altceva și nici nu s-a pus problema. Dacă au nevoie, îi ajut cu plăcere. Dacă nu au nevoie, nu îi deranjez”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta așteaptă anularea unei decizii importane a PSD

Prietenia dintre Victor Ponta și Sorin Grindeanu, primul premier numit de PSD-ul condus de Liviu Dragnea, nu mai trebuie dovedită. În momentul în care Grindeanu s-a ”baricadat” în Guvern, în timp ce Parlamentul discuta demiterea lui, singurul care i-a fost alături a fost doar Victor Ponta.

Acum, Ponta așteaptă să se facă dreptate și ca PSD să anuleze o decizie de excludere a sa din partid.

„Eu cred și mă aștept…. Eu și colegii mei din Pro România am fost excluși din PSD pentru că n-am votat moțiunea de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu. Acum, când Sorin Grindeanu va fi ministru, poate chiar vicepremier, m-aștept să anuleze acea decizie. Pentru mine ar conta moral acest lucru. Dacă vor și ei să mă întorc sau ca partidele noastre să fuzioneze, se poate discuta. Dacă vor și ei, o să discutăm. N-am discutat de niciuna dintre variante pentru că trebuie să vrea. Din partea Pro România există această intenție”, a mai spus Ponta.