Revelionul în jurul lumii. Tradiții și obiceiuri neobișnuite din diverse culturi

În noaptea de Revelion, se spune că aerul este încărcat cu puteri magice, oferind un start proaspăt și plin de promisiuni. Nu este de mirare că în toate colțurile lumii există superstiții și tradiții specifice legate de această noapte magică a schimbării și a speranțelor noi.

Tradiții neobișnuite din întreaga lume, în noaptea de Revelion

Scoția

Primul pas

Unul dintre cele mai distinctive obiceiuri este „First-Footing” sau „primul pas”. Tradiția spune că primul vizitator care intră în casa cuiva după miezul nopții în noaptea de Revelion aduce noroc pentru noul an.

Este considerat un semn favorabil dacă acest prim oaspete este un bărbat brunet. Acesta aduce cu el cadouri simbolice, cum ar fi whisky sau pâine, pentru a simboliza bunăstarea și generozitatea pentru gazde.

Baie în marea înghețată

O altă tradiție distinctivă din Scoția este „Loony Dook”. În dimineața de Anul Nou, oamenii curajoși se scaldă în apele reci ale mării sau ale râurilor pentru a marca începutul noului an. Aceasta este o experiență plină de curaj și distracție.

Noaptea de Revelion în Filipine

În Filipine, există diverse tradiții și obiceiuri interesante asociate cu sărbătorirea Revelionului.

Sărituri la miezul nopții

Oamenii din Filipine sărbătoresc trecerea în noul an prin sărituri în sus la miezul nopții. Se crede că acest gest aduce înălțime, progres și creștere în viață în noul an. Mulți oameni se adună în stradă și sar împreună cu speranța că noul an le va aduce realizări și bucurii.

Urcarea pe coloane de bani

În unele comunități din Filipine, există tradiția de a urca pe coloanele de bani la miezul nopții. Aceasta simbolizează creșterea economică și prosperitatea în noul an. Oamenii își exprimă speranța că vor avea succes financiar și bunăstare.

Purificarea cu apă

Un alt obicei în Filipine implică spălarea feței cu apă în prima zi a Anului Nou pentru a îndepărta ghinionul și pentru a începe anul cu o față curată și proaspătă.

Danemarca

În Danemarca, Revelionul este sărbătorit într-un mod distinctiv, cu tradiții care reflectă cultura și istoria țării.

„Smadreboller” și „Kransekage”

În noapte de Revelion, danezii prepară „Smadreboller”, chifle în formă de biluțe, adesea acoperite cu ciocolată sau glazură colorată. Ele sunt consumate în timpul Revelionului. Un alt desert tradițional este „Kransekage”, un tort în formă de turn realizat din straturi de aluat de migdale și decorat cu glazură de zahăr.

Lovitura în ușă

O tradiție daneză numită „banko” implică lovirea în ușă cu vesela de porțelan la miezul nopții pentru a alunga spiritele rele și a aduce noroc în noul an.

Aruncarea de vechituri

O altă tradiție de Revelion constă în a arunca vechiturile, semnificând renunțarea la trecut și la lucrurile care nu mai sunt necesare. Aceasta poate include obiecte vechi, haine sau alte articole care simbolizează sfârșitul anului vechi și începutul celui nou.

Steaua de Noul an

Oamenii obișnuiesc să împodobească casele cu o stea strălucitoare numită „Nytårsstjerne” (Steaua de Noul An) pentru a aduce lumină și bucurie în casele lor în timpul sărbătorii.

Grecia

Lovitul ușii cu o ceapă

În Grecia, o tradiție neobișnuită implică lovitul ușii cu o ceapă pentru a alunga spiritele rele și a aduce noroc în casă.

Vaselopita – Plăcintă cu Monedă

În dimineața de 1 ianuarie, grecii obișnuiesc să taie „Vaselopita”, o plăcintă specială care conține o monedă ascunsă în interior. Persoana care găsește moneda în porția sa este considerată norocoasă pentru întregul an.

Brazilia

Dacă românii și alți europeni cred că lenjeria de culoare roșie trebuie purtată în trecerea dintre ani, brazilienii sunt de cu totul altă părere.

Portul de lenjerie roz în noapte de Revelion

În Brazilia, tradiția include purtarea lenjeriei intime de culoare roz pentru a atrage iubire și pasiune în noul an.

De asemenea, este o tradiție în Brazilia să porți lenjerie intimă nouă în noaptea de Revelion.

Ofrande zeilor

În Brazilia, mulți oameni își aduc ofrande pentru Yemanjá, zeița mării. La Rio de Janeiro și în alte orașe de coastă, credincioșii aduc flori, bijuterii și alte daruri de Revelion, pe care le aruncă în apele oceanului pentru a câștiga protecție și noroc în noul an.

Saltul în mare de Noul an

O tradiție specifică la plajă implică săritul peste șapte valuri la miezul nopții. Se crede că această acțiune aduce noroc și aduce purificare spirituală.