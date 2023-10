Elon Musk, noi idei. X începe să taxeze noii utilizatori pentru a posta mesaje

Elon Musk, miliardarul din domeniul tehnologiei care a cumpărat anul trecut Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, s-a plâns mult timp de conturile false, roboții și spam-ul de pe platformă, introducând o serie de schimbări controversate care au fost criticate de utilizatorii din întreaga lume.

Elon Musk face schimbări. X începe să taxeze noii utilizatori pentru a posta mesaje

În cadrul procesului „Not A Bot”, noii utilizatori din Noua Zeelandă și Filipine vor trebui să plătească o taxă anuală pentru a putea scrie pe X, pentru a da like și a răspunde la postări și pentru a marca conținut.

„Acest nou program are ca scop apărarea împotriva roboților și a spamului care încearcă să manipuleze platforma și să perturbe experiența altor utilizatori X”, a precizat compania pe site-ul său.

„Nu este un factor de profit”, a precizat separat pe X. „Până în prezent, opțiunile de abonament s-au dovedit a fi principala soluție care funcționează la scară largă”.

Modelul, care va costa aproximativ 0,75 dolari pe an pentru noii utilizatori din Filipine și 0,85 dolari pentru cei din Noua Zeelandă, nu va afecta utilizatorii existenți, potrivit companiei.

Cei care refuză să plătească vor putea să acceseze X în modul „read-only”, accesul fiind limitat la vizualizarea conținutului și la urmărirea conturilor, potrivit companiei.

„Orice lucru pe care o platformă îl face pentru a-și proteja utilizatorii de prejudicii este un pas în direcția cea bună”, a declarat NetSafe, o organizație caritabilă independentă de siguranță online cu sediul în Noua Zeelandă.

„Fie că încearcă să oprească roboții să contacteze indirect persoane care ar putea să se angajeze în conversații dăunătoare, fie că ia măsuri pentru a verifica cine sunt utilizatorii săi… aceste lucruri sunt potențial utile în încercarea de a reduce răul.”

Cu toate acestea, Jonathan de Santos, președintele Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Filipine, consideră că acest lucru va limita traficul de pe platformă.

„Înțelegem că programul este menit să limiteze utilizarea roboților, dar acest lucru pare, de asemenea, să pună povara luptei împotriva dezinformării pe umerii utilizatorilor”, a declarat el reporterilor.

Musk a propus taxarea tuturor utilizatorilor X în septembrie, susținând că aceasta este singura modalitate de a combate spam-ul și roboții de pe platformă

Cu toate acestea, utilizatorii au respins în proporție covârșitoare conceptul. Potrivit analiștilor din industrie, acest lucru ar face X și mai puțin atractivă pentru agenții de publicitate.

După ce a preluat compania, miliardarul a concediat mii de angajați și și-a atras criticile pentru că a reintrodus pe platformă teoreticieni ai conspirației și extremiști interziși, ceea ce a îndepărtat agenții de publicitate.

Musk a dezvăluit în iulie că X a pierdut aproximativ jumătate din veniturile din publicitate.

În urmă cu o lună, el a susținut că aproape toți agenții de publicitate s-au întors și că 90% dintre roboți au fost eliminați.

Bibliografie: AFP. (2023, October 18). Elon Musk’s X starts charging new users for basic features in two countries. Insider Paper. https://insiderpaper.com/elon-musks-x-starts-charging-new-users-for-basic-features-in-two-countries/