Revelion la PRO TV cu Andreea Esca. „Cântăm, dansăm, râdem, ne pregătim ţinutele.” Cine sunt vedetele invitate

Andreea Esca, prezentatoarea Știrilor Pro TV, va fi una dintre vedetele emisiunii speciale de Revelion. Moderatoarea le-a transmis fanilor că deja și-a ales ținuta pentru cel mai spectaculos show și că a pregătit muzică și voie bună.

„Cântăm, dansăm, râdem, ne pregătim ţinutele (chiar le coasem pe noi) şi gata pentru filmările de Revelion! La PRO TV. Aici, o parte din gaşcă! Voi? V-aţi făcut planuri pentru noaptea către 2023? Şi, a doua întrebare: cine mai ţine aţă în gură când îi este cusută haina de pe el/ea”, a scris ştirista pe Facebook.

La Revelionul de la PRO TV vor mai fi prezenți Rareș Năstase și Amalia Nastase.



Revelion la PRO TV vs. Revelion la Antena 1

Amintim că Pro TV și Antena 1 se luptă în audiențe în noaptea dintre ani.

Anul trecut, ambele televiziuni au avut emisiuni speciale de Revelion, dar doar una a fost câștigătoarea. Dacă Dan Negru i-a avut invitați pe Florin Piersic și Gheorghe Zamfir, care nu au cerut nici măcar un leu pentru filmări, dar Pro Tv a vrut să fie cu un pas înainte și l-a chemat pe Horațiu Mălăele.

Toate televiziunile și l-au dorit pe Mălăele, dar nu au avut bugetul necesar. „A fost chemat de mai multe ori, pentru Revelionul lui Dan Negru, dar onorariul său a depășit cu mult posibilitățile financiare, bugetul pus la dispoziție fiind pentru 80-90 de invitați, care nu cereau mai mult de 1.500 de euro fiecare, dar și pentru concursul cu măști aduse din America. Horațiu nu a lăsat la preț, cerea cam 1.000 de euro pentru un minut, deci 6.000 de euro pentru momentul său umoristic de 6 minute.“, au spus sursele de la Antena 1.

În seara de Revelion, el a venit cu un moment plin de umor, care a ajutat televiziunea PRO TV să aibă cea mai mare audiență. Kanal D și Antena 1 nu au putut concura cu spectacolul făcut de actor.

„Bună seara! Eu sunt un prost! Știu că sunt prost, dar când mă uit în jur parcă mai prind curaj. Inteligența mă urmărește de multe ori, dar eu sunt mult mai rapid. Azi am avut o zi tâmpită. Am pus mâna pe cămașă și s-au rupt doi nasturi. Am pus mâna pe geantă, i s-a rupt toarta. Am pus mâna pe clanță, s-a rupt și aia. Acum m-aș duce la toaletă, dar știu eu dacă…

Am fost un copil sărac. Am fost un copil foarte sărac. Am fost un copil atât de sărac încât dacă nu eram băiat aproape că nu aveam cu ce să mă joc. Sărac fiind am aflat că există Dumnezeu. L-am rugat să îmi aducă și mie o bicicletă, dar nu mi-a dat. Am aflat că Dumnezeu este iertător, am furat bicicleta și l-am rugat să mă ierte. Acesta a fost doar un pasaj din programul său de divertisment prezentat pe 31 decembrie“, potrivit Impact.