Pro TV a sabotat Antena 1 chiar de Revelion! Au scos sume colosale din buzunar pentru a ajunge pe primul loc în audiențe

Pro Tv și Antena 1 se luptă pentru locul 1 de o viață întreagă. Ambele televiziuni au avut emisiuni speciale de Revelion, dar doar una a fost câștigătoarea. Dacă Dan Negru i-a avut invitați pe Florin Piersic și Gheorghe Zamfir, care nu au cerut nici măcar un leu pentru filmări, Pro Tv a vrut să fie cu un pas înainte.

Trustul de pe Pache Protopopescu a scos bani grei din buzunar pentru a îl convine pe Horațiu Mălăele să vină în emisiune. Antena 1 nu și-a permis să-i ofere suma cerută pentru seara de Revelion.

Bătălia dintre Antena 1 și Pro Tv în noaptea dintre ani

Horațiu Mălăele este unul dintre cei mai căutați artiști, iar sumele cerute de acesta sunt pe măsura talentului. Multe televiziuni și l-au dorit în emisiune, dar doar Pro Tv și-a permis să îl plătească.

Pentru un spectacol pe scenă, Horațiu cere aproximativ 4.000 de euro, dar pentru o apariție la televizor suma crește colosal.

“A fost chemat de mai multe ori, pentru Revelionul lui Dan Negru, dar onorariul său a depășit cu mult posibilitățile financiare, bugetul pus la dispoziție fiind pentru 80-90 de invitați, care nu cereau mai mult de 1.500 de euro fiecare, dar și pentru concursul cu măști aduse din America. Horațiu nu a lăsat la preț, cerea cam 1.000 de euro pentru un minut, deci 6.000 de euro pentru momentul său umoristic de 6 minute.“, au spus sursele de la Antena 1.

Momentul care a rupt audiența

Momentul plin de umor spus de Horațiu Mălăele a fost la înălțime, iar acest lucru s-a văzut pe lista audiențelor.

“Bună seara! Eu sunt un prost! Știu că sunt prost, dar când mă uit în jur parcă mai prind curaj. Inteligența mă urmărește de multe ori, dar eu sunt mult mai rapid. Azi am avut o zi tâmpită. Am pus mâna pe cămașă și s-au rupt doi nasturi. Am pus mâna pe geantă, i s-a rupt toarta. Am pus mâna pe clanță, s-a rupt și aia. Acum m-aș duce la toaletă, dar știu eu dacă…

Am fost un copil sărac. Am fost un copil foarte sărac. Am fost un copil atât de sărac încât dacă nu eram băiat aproape că nu aveam cu ce să mă joc. Sărac fiind am aflat că există Dumnezeu. L-am rugat să îmi aducă și mie o bicicletă, dar nu mi-a dat. Am aflat că Dumnezeu este iertător, am furat bicicleta și l-am rugat să mă ierte. Acesta a fost doar un pasaj din programul său de divertisment prezentat pe 31 decembrie“, potrivit Impact.