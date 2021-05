De mai bine de 20 de ani, Horațiu Mălăele își face întotdeauna timp să ajungă pe terenul de tenis și să joace câteva seturi. Pe teren l-a întâlnit și fotoreporterul EVZ, chiar în timpul în care se pregătea de un meci intens împotriva unui prieten. Îmbrăcat și echipat corespunzător, Mălăele a optat pentru un tricou cu imprimeul „Moromeții”, unul dintre filmele lui de suflet.

Ca un profesionist, marele actor fuge după mingii, le ridică cu piciorul și are serviri demne de marii sportivi. Totuși, meciul dintre el și prietenul lui nu are nicio miză, decât aceea de a se menține în formă. Deși are o operație de hernie de disc, Mălăele a continuat să joace tenis câteva ore pe zi. Doar pandemia l-a ținut o vreme departe de sportul atât de drag lui.

Horațiu Mălăele joacă tenis de mai bine de 20 de ani

Marele actor nu mai vede tenisul ca pe un sport, ci ca pe un mod de viață, declarând că s-a îndrăgostit iremediabil de când a pus prima rachetă de tenis în mână, asta acum mai bine de 20 de ani .

„M-am izbit întâmplător de tenis și a fost o izbitură atât de fatală încât am devenit una și mi-e greu să mă mai despart. Nu e un hobby, e un mod de a exista și un mod de a mă exprima. Joc tenis aproape în fiecare zi. Sunt dependent de sport. Adică a nu face sport, a nu mă mișca, în cadrul acestor două-trei ore de tenis, pe care îl fac zilnic, pentru mine e o mare frustrare”, a povestit Horațiu Mălăele pentru gsp.ro.