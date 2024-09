Monden Reuniune de familie. Regina Camilla și fostul soț, la lansarea cărții fiului lor Tom







Regina Camilla s-a reunit cu fostul ei soț, Andrew Parker Bowles, la evenimentul de lansare a noii cărți a fiului lor, Tom, în Londra, joi seară.

Regina Camilla, reuniune cu fostul soț

Se spune că Regina Camilla, în vârstă de 77 de ani - care s-a căsătorit cu Regele Charles în 2005 - este în continuare „foarte apropiată” de Andrew, în vârstă de 84 de ani. Cei doi au fost căsătoriți timp de 22 de ani, până când au decis să divorțeze în 1995.

Cei doi au arătat o relație amicală la evenimentul lui Tom, organizat pentru lansarea noii sale cărți, „Cooking and The Crown: Royal Recipes From Queen Victoria To King Charles III” (Gătitul și Coroana: Rețete Regale de la Regina Victoria la Regele Charles III).

Cartea va conține rețete regale, precum terciul Reginei Camilla și curry-ul Regelui George al V-lea. Aceasta urmează să fie lansată pe 26 septembrie.

În afară de Andrew, Camilla a fost însoțită de fiica lor, Laura Lopes, de sora ei iubită, Annabel Eliot, și de nepoata lui Andrew, Louisa.

Încântată de camerele de fotografiat, Camilla - care purta o frumoasă rochie maxi alb-negru cu buline - arăta ca o mamă mândră.

Camilla și Andrew au o relație de prietenie

Camilla și Andrew, care este într-o relație cu prezentatoarea TV Anne Robinson, au menținut o prietenie puternică și apropiată. El a primit chiar invitații speciale la cea de-a doua căsătorie a fostei soții, în 2005, și la Încoronarea Regelui.

Vorbind despre legătura lor, un prieten a spus anterior: „Sunt foarte apropiați. El organizează atât de multe pentru ea.”

Potrivit publicației Mail, aceștia au adăugat: „Mănâncă împreună tot timpul. El este foarte implicat. A fost întotdeauna, și încă este, complicele Camillei.”

În 1995, Andrew și Camilla au emis o declarație în care își anunțau planurile de divorț. Aceasta spunea: „Pe parcursul căsniciei noastre, am avut întotdeauna tendința de a urma interese destul de diferite. Însă, în ultimii ani am dus vieți complet separate.”

Camilla a fost faimoasă ca „amanta” actualului Rege Charles în timpul căsătoriei sale cu Andrew - și a căsătoriei lui cu regretata Prințesă Diana.

Prietenii lui Andrew l-au descris drept „foarte neastâmpărat cu femeile” pe parcursul celor 22 de ani de căsătorie, relatează Express.UK