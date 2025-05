International Reuniune de dictatori, comuniști și lideri autoritari la Moscova







Vladimir Putin va vorbi vineri în fața trupelor ruse și a liderilor din 20 de țări, reuniți în Piața Roșie din Moscova, pentru a marca a 80-a aniversare a victoriei asupra Germaniei naziste. Acest eveniment este comemorat pentru al patrulea an consecutiv în contextul conflictului din Ucraina.

Armistițiu pentru a celebra festivitățile

Liderul rus a ordonat, în acest an, soldaţilor săi să respecte o încetare a focului în Ucraina între 8 și 10 mai, pentru a celebra festivitățile care vor culmina, ca în fiecare an, cu o paradă militară sub zidurile Kremlinului.

În acest context, Ucraina a acuzat armata rusă de atacuri pe întreg frontul și de sute de încălcări ale armistițiului. Forțele ruse au afirmat că respectă armistițiul și doar răspund la acțiunile ucrainene.

Lideri internaționali participă la festivitățile din Rusia

Liderii din aproximativ douăzeci de țări sunt așteptați să se alăture lui Putin, printre aceștia numărându-se președintele Chinei comuniste Xi Jinping și președintele de extremă stânga și fost condamnat pentru corupție din Brazilia, Luiz Inacio Lula da Silva, alături de liderii țărilor care au fost aliate cu Rusia, precum Kazahstan, Belarus, Vietnam, Armenia, Cuba și Venezuela.

În ciuda politicii de izolare promovată de Occident, premierul slovac Robert Fico, ignorând avertismentele Bruxelles-ului, și președintele sârbe Aleksandar Vucic sunt anunțați ca participanți.

Kremlinul a anunțat că va lua „toate măsurile necesare” pentru a garanta securitatea evenimentului, inclusiv limitarea accesului la internet pentru a preveni atacurile cu drone.

Putin vrea să „denazifice” Ucraina

Autoritățile ruse au organizat ceremonii de amploare pentru sărbătoarea din 9 mai, cu străzile capitalei împodobite și mesaje care încurajează oamenii să-și amintească victoria din 1945. Autoritățile din diverse regiuni ale Rusiei, inclusiv din Krasnodar, situat în sud-vest, au anulat paradele de 9 mai din acest an din teama unor posibile atacuri din partea Ucrainei.

În ultimii ani, Putin a asociat victoria asupra Germaniei naziste cu justificarea ofensivei împotriva Ucrainei, susținând că Rusia vrea să „denazifice” această țară, al cărei teritoriu este ocupat în proporție de aproximativ 20%.

Militari din 13 țări, prezenți la paradă

La parada din Piaţa Roşie vor participa, pe lângă lideri, militari din 13 țări, printre care se numără China, Vietnam, Birmania și Egipt.

Putin şi omologul său chinez şi-au arătat, joi, în timpul unei întâlniri la Kremlin, înţelegerea în faţa unui Occident prezentat drept „hegemonic”.

China a fost acuzată că sprijină Rusia în evitarea sancțiunilor occidentale și că îi furnizează arme, conform afirmațiilor recente ale Kievului, ceea ce Beijingul contestă.