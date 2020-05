Conform sursei citate, unul dintre simbolurile Antenei 1 a recunoscut că în urmă cu doar câţiva ani a început să îşi calculeze paşii retragerii din prim-planul postului pentru care doborât recordurile de audienţă de nenumărate ori. Chiar dacă se apropie momentul marii retrageri ce părea de neconceput până la acest anunţ, Dan Negru a precizat că va rămâne tot în domeniul care i-a adus consacrarea în memoria publicului românesc, dar a şi celui de peste Prut.

„Ai făcut o postare pe Facebook despre grecii și bulgarii care își deschid litoralul de la 1 iunie și au invitat românii să meargă acolo în vacanțe. Ai căutat și prețuri de cazare în iunie la noi la Mamaia! Ce zici? Ce preferi? Mergi la noi la mare cu familia vara asta sau, ca să glumim puțin și să facem haz de necaz, nu ești „consumator de produse românești”?

Nu-mi place turismul de pe litoralul românesc. A fost din categoria „luat cu japca” dintotdeauna. Nu prea am încredere într-un litoral care nu are nici măcar un lanț hotelier internațional important. Cunosc bine litoralul românesc pentru că am muncit ani mulți acolo. În anii 90 lucram la Radio Vacanța toate verile, am prezentat toate festivalurile importante de pe litoral de la Festivalul Mamaia până la Festivalul Callatis așa că știu bine litoralul românesc. Faptul că marea nu e foarte primitoare sau că climă nu ne ajută prea mult contează mai puțin. Litoralul e tras în jos de hotelierii care investesc puțin și vor să câștige enorm în alea două luni de plajă. Lăcomia hotelierilor a distrus și a defăimat litoralul românesc.