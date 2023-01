Rețeta de parizer de casă, adorată de milioane de români. Un preparat simplu și extrem de sănătos

Emilia Mincu a prezentat pe rețelele sociale o rețetă de parizer făcut în casă, iar clipul postat a ajuns să fie apreciat de milioane de români, în special de cei din afara granițelor, care nu pot cumpăra acest mezel. Produsul este extrem de sănătos, pentru că nu conține conservanți, la fel ca cel din magazin.

Rețeta a primit două milioane de aprecieri și a adunat 15 milioane de vizualizări. „Nu m-am aşteptat nicio secundă să aibă atât succes. Cei mai mult au fost încântaţi cei din afara ţării, unde nu pot să cumpere parizer. Şi mi-au scris mulţi, au fost entuziasmaţi.”, a declarat Emilia Mincu.

Rețetă de parizer de casă

Pentru a prepara parizerul de casă îți trebuie: un pui de 1,5 kg, doi morcovi, două cepe, sare, piper, suc de sfeclă roșie și două pliculețe de gelatină.

„Am folosit în această reţetă un pui de aproximativ un kilogram şi jumătate. După ce am tramşat puiul, am pus oala sub presiune, am adăugat doi morcovi şi două cepe. Am eliminat toate oasele, după ce carnea a fiert suficient de bine”.

Gelatina se prepară conform instrucțiunilor de pe ambalaj. 30 de grame de gelatină se dizolvă în 300 mililitri de supă, în care a fiert puiul. Apoi, peste pui se adaugă condimentele și se pune gelatină.

Totul se pasează într-un robot de bucătărie, după care se adaugă suc de sfeclă roșie. Acesta îi va da o culoare aparte parizerului. Sucul se va adăuga treptat, până ce se ajunge la culoarea dorită. Toată compoziția se pune apoi într-un recipient, în cazul acesta o sticlă de plastic, și se introduce în frigider peste noapte. A doua zi, totul este gata și poate fi servit.

„Are milioane şi milioane de vizualizări. Este ceva nou, diferit! Tinerii au auzit doar din familie, parizerul cunoscut de la bunici, părinţi… Cum era parizerul înainte, că avea sau nu avea carne, că avea tot felul de lucruri înăuntru”, spune Ştefan Popescu, expert culinar, potrivit Cancan.