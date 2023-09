Un nou restaurant Taverna Racilor a fost închis de ANPC. Neregulile găsite

La Taverna Racilor din zona Herăstrău, inspectorii au descoperit o serie de probleme. Inclusiv alimente alterate, stocarea necorespunzătoare a peștelui și absența unei autorizații de funcționare din partea primăriei.

De data aceasta, a fost închis localul din Snagov. Afaceristul precizează că aici inspectorii nu au găsit nimic în neregulă, în afară de lipsa autorizației de la DSP.

Pescobar a utilizat rețelele sociale pentru a transmite prietenilor săi virtuali că cel de-al doilea restaurant Taverna Racilor, cel din Snagov, a fost închis.

Este posibil ca și celelalte locații, precum Oyster Bar Victoriei, unde inspectorii ANPC erau deja la verificări în momentul postării, să aibă aceeași soartă, inclusiv cel din Timișoara.

Pescobar susține că tot ceea ce se întâmplă cu el reprezintă mai degrabă o campanie de linșaj mediatic decât o evaluare corectă a închiderii restaurantelor.

El argumentează că soarta a 300 de angajați și a unui restaurant care generează venituri considerabile depinde în totalitate de un singur individ, Horia Constantinescu, președintele ANPC.

În Herăstrău inspectorii au aflat că localul nu avea autorizație de funcționare de la Primărie. La fața locului au găsit și multă mizerie.

Totodată, în bucătăria restaurantului din zona de fițe a Capitalei, comisarii au descoperit sute de produse alimentare expirate. În urma controlului, proprietarul a fost amendat cu 140.000 de lei.

„Am fost închis total, astăzi, la Herăstrău, chiar dacă putea să-mi permită să țin deschis, pentru că am plătit amenzile, m-am reglat cu totul. Dar așa vrea puterea lui (n.r. Horia), să mă închidă.

Au închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu auu găsit absolut nimic, doar pentru că nu am autorizație de la DSP, chiar dacă asta nu ține de ei. Am tot dosarul dat la ei pentru autorizare, atât s-a putut.

Acum sunt și la Oyster Bar, unde au fost de cinci ori și nu au găsit nimic, și sunt și la Timișoara. V-am pupat și măcelul continuă. Asta este execuție în direct.

Totul stă în puterea unui singur om, cum decide nenea Horia, așa e soarta a 300 de angajați, a unui restaurant care încasează multe, multe milioane și tot multe, multe milioane plătești taxe.

Ei, de mâine, că s-a închis la Herăstrău și Snagov, și probabil că se vor închide și celelalte, nu se mai plătește nimic. Așa vrea suflețelul lui, nu mai plătim nimic, zero încasări, zero taxe, zero tot, tot, tot.

V-am pupat și vă iubesc și mai revin cu filmulețe”, este mesajul transmis de Pescobar, pe TikTok.