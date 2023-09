Dan Negru refuză candidatura la Primăria din Timișoara. Cine i-a făcut propunerea

După ce Dan Negru a fost întrebat dacă a început să-și ia în serios rolul de influencer, acesta a spus că pe rețelele sociale îți permit să-ți arăți propriile idei.

Potrivit acestuia, este dezamăgit de colegii lui de breaslă care nu folosesc social-media pentru a „repara lucrurile în țară”, ci postează doar poze din locurile în care merg.

„Eu am o dezamăgire față de unii colegi care postează cum stau la cafeluțe, având sute de mii de followeri, în loc să se folosească de notorietate pentru a repara lucrurile din țara asta. Și se poate. Eu am schimbat o plăcuță ruginită în Timișoara, cu numele lui Johhny Weissmuller, am tuns iarba în Timișoara după postările mele”.