Irinel Columbeanu, aflat în a doua jumătate a vieții, nu a fost scutit de problemele de sănătate. Acum doi ani, a trecut printr-un episod deosebit de grav, supraviețuind unui accident vascular cerebral (AVC).

În prezent, el se află în tratament pentru o afecțiune des întâlnită la vârsta sa, pierderea memoriei.

Fostul soț al Monicăi Gabor a fost contactat în legătură cu acest subiect. El a dezvăluit că urmează un tratament pentru problemele sale de memorie care au apărut recent. Pentru a face față acestei situații, fostul om de afaceri din Izvorani consultă un psiholog de renume, care i-a prescris tratamentul necesar.

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok”, a precizat Irinel Columbeanu.