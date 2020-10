Concret, Dumitru Dragomir a declarat că nu va renunța la mandatul de consilier general PSD și a amenințat cu instanța de judecată, precizând că toți care îl contestă „vor să lovească în Gabriela Firea”.

„Eu nu am ce pierde. Eu nu m-am dus să câştig bani de la primărie. Eu sunt ales de cetăţeni pentru că nu au pus acolo numai PSD fără nume. Ne-au pus pe noi, pe mine, pe Anghel Iordănescu… Oamenii au pus ştampila pe noi, pe oameni. Pe noi ne-a ales lumea, poporul. Au luat voturi cu mine”, explică pitorescul personaj, a cărui prezență pe lista de consilieri avansată de fostul edil al Capitalei a stârnit destulă mirare în momentul debutului campaniei Gabrielei Firea.

„Eu am făcut campanie, am muncit”

„Eu am făcut campanie, am muncit. Păi ce, munca mea a fost în van?! Voi ataca în instanţă şi o să vedeţi că toată opinia publică va fi de partea mea, pentru că nu am greşit cu nimic. Am dus cazierul, sunt curat ca lacrima şi drept ca lumânarea. Ce să aibă cu mine, cu ce am greşit?”, a mai spus în stilul său spumos fostul preşedinte al LPF.

Careul veteranilor

În cursul zilei de vineri, Marcel Ciolacu a declarat pe un ton destul de insinuant, pentru cine vrea să citească printre rânduri, referitor la desantul oamenilor din fotbal în fotoliile de consilieri, cum dorea fostul primar: „Eu consider că e inoportună prezenţa domnului Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali. Am înţeles că domnii Petre Roman, Daniel Pancu şi Cornel Dinu…

Haide să nu transformăm această discuţie între persoane şi nume. Tehnic e decizia organizaţiei Sectorul 3. Eu, Marcel Ciolacu consider că Mitică Dragomir nu trebuie să fie reprezentant în consiliul general a Capitalei. Eu vă spun discuţia mea între preşedintele organizaţiei Sectorului 3, la care a asistat şi doamna Firea”.

Gabriela Firea a anunţat, recent, că Petre Roman, Cornel Dinu, Daniel Pancu şi Sorin Ilieşiu i-au transmis că se retrag de pe lista de consilieri generali, din cauză că nu a câștigat un nou mandat la Primăria Capitalei. Nu aceeași atitudine a avut-o însă și Dumitru Dragomir, potrivit Cancan.