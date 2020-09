În ziua următoare au sosit în București circa 8000 de mineri instigați la această acțiune de elemente locale în Valea Jiului ale fostei Securități, pe fondul imaginilor de extremă violență din ziua anterioară difuzate de TVR. Au urmat scene de o nouă violență, absolut nejustificate, în care minerii au atacat oameni complet nevinovați, dar și sediile unor partide din opoziție sau ale unor ziare. Am decis destituirea ministrului de interne și numirea unui nou ministru, căruia i-am ordonat să restabilească ordinea, să reia dialogul cu reprezentanții politici din opoziție și să elibereze pe cei reținuți în ziua precedentă. În tot acest timp am avut un contact permanent cu liderii opoziției politice, care îmi cereau să le asigur protecția și pentru a asigura revenirea la legalitate și normalitate democratică. În ziua de 16 iunie am afirmat în cadrul unei conferințe de presă cu agenții străine prezente în România, că violențele și dezordinele provocate de mineri au fost opera unor elemente ale vechii Securități cu puternice influențe atât în Poliție cât și SRI. În fapt, actiunea minerească instigată a avut intenția(cel puțin) de a zădărnici mersul reformei lansată deja de mine la sfârșitul lunii aprilie 1990.

Față de aceste adevăruri ce pot fi oricând documentate este evident că Nicușor Dan nu are decât scopul de a se salva din situația de o extremă gravitate pentru un om politic, anume trafic de influență în formă agravantă. Dacă ar fi avut o minimă atitudine morală ar fi evitat să adopte împotriva mea poziția întrutotul asemănătoare celebrei fraze a lui Lenin ”nu contează dacă cineva este sau nu vinovat; contează că noi am decis aceasta”. Nicușor Dan este matematician și va înțelege ușor ceea ce trebuie să precizez tot ca fizician cu o îndelungă practică matematică. Dumnealui are o problemă extrem de complicată ca urmare a repetatelor sale intervenții în favoarea unui om care comisese grave fărădelegi, sancționate de justiție. Credibilitatea sa politică și pur și simplu umană s-a evaporat. Aceasta este o problemă fără soluție. Fiindcă nu are cum să se salveze pe sine, Nicușor Dan este evident în imposibilitate de a salva ceva, oricât de mic, pentru București.