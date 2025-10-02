Republica Moldova și Ucraina pregătite să deschidă primul cluster de negocieri cu UE. Zelenski: „Europa trebuie să-și respecte promisiunile”

Republica Moldova și Ucraina au atins un nou prag în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ambele state sunt gata să deschidă Clusterul 1 – „Valori fundamentale” în cadrul negocierilor. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-o intervenție online la reuniunea Consiliului European. Liderul de la Kiev a evidențiat că atât Ucraina, aflată în plin război, cât și Republica Moldova au demonstrat ferm alegerea europeană. În opinia sa, Uniunea trebuie să răspundă cu aceeași determinare, respectând promisiunile făcute țărilor candidate.

„Avem nevoie de progrese reale în acest sens. Și nu mă refer doar la Ucraina. Ucraina luptă cu inamicul. Republica Moldova și-a demonstrat încă o dată clar alegerea europeană. Europa trebuie să își respecte promisiunile așa cum țările candidate își îndeplinesc partea lor”, a declarat Zelenski.

Șeful statului ucrainean a subliniat că procesul de aliniere a legislației interne la standardele europene a fost realizat mai rapid decât oricare altă țară până acum.

Pe lângă temele de integrare europeană, Zelenski a pus accent pe securitate. Liderul ucrainean a dezvăluit că lucrează, împreună cu partenerii europeni, la un sistem comun de apărare numit „zid antidronă”.

„Nu este vorba doar despre infrastructură, este și o problemă politică. Rusia încearcă să meargă mai departe. Întotdeauna încep cu atacuri hibride. Și, la început, e ceva mic, apoi ceva mai mare. Întotdeauna urmează un pas următor. De aceea, trebuie să acționăm acum – împreună și cu fermitate. Zidul antidronă nu privește doar Ucraina sau flancul estic. Dronele rusești sunt o problemă reală pentru toate țările de la Marea Baltică până la restul Europei”, a explicat Zelenski.

Acesta a punctat că platforma SAFE poate contribui la accelerarea implementării proiectului, menit să protejeze nu doar Ucraina și Moldova, ci și întreg spațiul european.

În cadrul aceluiași discurs, Zelenski a cerut adoptarea rapidă a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Moscovei. Zelenski a insistat și asupra utilizării activelor rusești înghețate

„Acest lucru va ajuta și relațiile noastre cu America, și cu președintele Trump. El vrea să vadă că Europa acționează împotriva Rusiei pentru acest război. O acțiune puternică din partea Europei va consolida răspunsul SUA. Aceste fonduri trebuie alocate apărării și reconstrucției Ucrainei. Vreau să mulțumesc fiecărei țări și fiecărui lider care sprijină apărarea noastră – prin contribuții la programul PURL, prin pachete de sprijin pentru soldați și prin finanțarea producției de armament”, a declarat liderul ucrainean.

Summitul găzduit la Copenhaga a reunit liderii statelor UE și aliaților din cadrul Comunității Politice Europene, care au abordat tema intensificării atacurilor cu drone și consolidării apărării aeriene. Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că Rusia se află într-o situație dificilă.

„Nu au cucerit Kievul, nu au schimbat regimul, iar doi prieteni noi s-au alăturat NATO – o mare înfrângere pentru Moscova. Trebuie să accelerăm sprijinul pentru Ucraina prin sisteme antiaeriene, drone și rachete cu rază lungă”, a menționat Macron.

Atât Republica Moldova, cât și Ucraina au început negocierile oficiale de aderare la Uniunea Europeană în 2024. Clusterul 1 – „Valori fundamentale” – este primul și unul dintre cele mai importante, vizând statul de drept, drepturile fundamentale și instituțiile democratice. Finalizarea screeningului legislativ în Ucraina și avansul Republicii Moldova arată o sincronizare între cele două țări candidate.