Politica Republica Moldova rămâne alături de Ucraina. Mesajele oficialilor la trei ani de la invazia rusă







Republica Moldova. La trei ani de la invazia rusă în Ucraina, autoritățile de la Chișinău reafirmă sprijinul necondiționat al Republicii Moldova pentru Ucraina. Președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Dorin Recean au transmis mesaje de susținere. Președinta Maia Sandu a declarat că războiul a adus nu doar suferință, ci și o lecție despre rezistență și solidaritate.

„Trei ani de când un război nemilos încearcă să zdrobească libertatea unui popor și să semene frică în inimele noastre. Trei ani în care zi de zi case, spitale, școli și biserici din Ucraina sunt distruse, familii sunt sfâșiate, iar copii sunt lipsiți de copilărie. Trei ani de suferință, dar și de curaj nemăsurat”, se arată în mesajul Maiei Sandu.

Șefa statului a vorbit și despre impactul războiului asupra Republicii. Moldova, amintind de amenințările de securitate generate de atacurile aeriene asupra Ucrainei, inclusiv drone și fragmente de rachete căzute pe teritoriul țării.

„Ecourile acestui război sună și la noi, am văzut drone și fragmente de rachete căzute lângă satele noastre. Am simțit neliniștea nopților tulburate de bombardamente. Dar Moldova a demonstrat că este puternică în fața fricii am rămas uniți, în fața nesiguranței am ales solidaritatea, am deschis ușa celor care fug din calea războiului, am împărțit din puținul pe care îl aveam fără ezitare. Astăzi știm că liniștea noastră depinde de curajul Ucrainei, dar și de hotărârea noastră. Trebuie să ne protejăm pacea și libertatea de cei vor să ne vadă slabi și divizați, de cei care ne șantajează cu întuneric și frig sau încearcă să cumpere voturile cu bani murdari”, a declarat Maia Sandu.

Grosu: „Mulțumesc, dragi ucraineni, pentru rezistență, pentru că luptați, pentru că iubiți Ucraina

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis, la rândul său, un mesaj de susținere pentru poporul ucrainean și a condamnat „invazia ilegală a Rusiei”. Acesta a accentuat că acest război nu este doar o amenințare pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă.

„Suntem martorii unui război nedrept, martorii a trei ani de invazie ilegală, imorală, am tot dreptul să spun criminală a Rusiei și asta pentru că un individ cu ambiții de putere nemăsurate vrea să instaureze în Ucraina „ruskyi mir” și să refacă un imperiu. Cu toții înțelegem, că dacă îi reușește, nu se va opri la Ucraina, va refuza și dreptul nostru la existență, dreptul statelor baltice, Poloniei, României și altor state din fosta sferă de influență sovietică. Deja o face prin războiul hibrid dus în Europa unde atacă democrațiile, implicându-se grosolan în alegeri. Am simțit-o noi și România în noiembrie, a simțit-o Georgia, Serbia. Mulțumesc, dragi ucraineni, pentru rezistență, pentru că luptați, pentru că iubiți Ucraina. Moldova va fi alături de Ucraina cât timp va fi nevoie”, a notat Igor Grosu.

Dorin Recean: Trei ani de război nedrept. Trei ani de suferință

La rândul său, premierul Dorin Recean a evidențiat drama milioanelor de oameni afectați de acest război. Oficialu a reafirmat sprijinul Chișinăului pentru Ucraina și viitorul european al ambelor state.

„Trei ani de război nedrept. Trei ani de suferință. Trei ani de rezistență împotriva agresiunii nejustificate a Rusiei. În trei ani de invazie rusă, milioane de ucraineni au pierdut tot: vieți distruse, copii despărțiți de părinți, orașe întregi rase de pe hartă și multă suferință. În tot acest timp, moldovenii au fost curajoși și solidari cu Ucraina. Noi știm ce înseamnă să fim uniți - pentru pace, libertate și o viață în care copiii noștri să nu cunoască frica. Moldova este și rămâne alături de Ucraina pentru libertate, democrație și valorile care ne definesc viitorul european. Pace justă pentru Ucraina”, a scris Dorin Recean pe pagina sa de Facebook.

24 februarie 2025 marchează trei ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, un conflict care a devenit cel mai sângeros din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial. După trei ani de lupte intense, pierderile umane și materiale sunt devastatoare, iar o soluție diplomatică rămâne încă incertă.

Costurile umane și economice ale războiului

Conflictul a provocat, conform estimărilor din septembrie 2024, peste 1 milion de victime, se arată în raportul Institutului Quincy pentru Diplomație Responsabilă:

Pe plan demografic, Ucraina a înregistrat un declin alarmant. De la o populație de 42 de milioane în 2022, aceasta s-a redus la 28-30 de milioane de locuitori în 2025, în principal din cauza deceselor, migrației și refugierii.

Efectele economice sunt la fel de dramatice

120 de miliarde de dolari pierduți din PIB-ul național;

1.000 de miliarde de dolari în daune asupra infrastructurii și capitalului;

Mii de școli, spitale și unități industriale distruse, lăsând milioane de oameni fără acces la servicii de bază.

După invazia inițială din 24 februarie 2022, Rusia a ocupat rapid 27% din teritoriul ucrainean. Rezistența ucraineană a dus, însă, la contraofensive de succes în regiunile Harkov și Herson în toamna anului 2022, recuperând aproximativ 3% din teritoriu.