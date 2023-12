Repatriot, alături de studenții străluciți din Republica Moldova

În Republica Moldova, de Sărbătoarea Sfântului Ștefan, în incinta Tekwill, din Chișinău, a fost o seară plină de emoții, recunoaștere, inspirație, cultură și spirit românesc care s-a bucurat de prezența Maiei Sandu și a altor personalități din România și Republica Moldova. Celebrând excelența în educație și reunind talente remarcabile în lumina reflectoarelor, Gala Studenților Originari din Republica Moldova – GSORM, ediția a XI-a, a conectat tinerii care studiază în afara granițelor Republicii Moldova, cu cei dinăuntru și cu reprezentanți ai sectorului public și privat din Republica Moldova, oameni care au făcut performanțe în diverse domenii și care sunt o sursă de inspirație pentru întreaga societate.

Maia Sandu i-a salutat pe tinerii reuniți la Gală: „M-am revăzut cu drag în această seară cu tinerii moldoveni care își fac studiile în afara hotarelor țării noastre. Pentru acești studenți a devenit deja o tradiție să se întâlnească, la sfârșit de an, ca să-și celebreze rezultatele, să lege prietenii și să se inspire unii de la alții”.

Eveniment în Republica Moldova, dedicat tinerilor merituoși

Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe studenți pentru succesele lor și pentru toată munca depusă în acest an: „În perioada următoare ne așteaptă pe toți un mare efort în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană, iar pentru asta vom avea nevoie de profesioniști în toate domeniile, gata să muncească cu dăruire și pasiune pentru transformarea țării. I-am încurajat să revină acasă, acolo unde e nevoie de ei și acolo unde îi așteaptă toți oamenii dragi”, a punctat șefa statului.

Cu surprize frumoase, agenda evenimentului a înscris și paneluri de discuții – reveniri care inspiră, unde au fost abordate subiecte din domeniul Educației, Digitalizare, Turism, Antreprenoriat și alte teme de interes. Partea festivă a inclus premierea studenților la cele 5 categorii: Licență, Masterat, Doctorat, Arte, Erasmus și Premiul Mare „Studentul anului”. Au fost oferite și Premii Speciale pe diferite domenii de interes: Premiile speciale Repatriot, Premiul „Reveniri care inspiră”, Premiul pentru Inovație și Premiul pentru Cercetare.

Tradiția continuă și anul acesta au fost premiați, în Categoria RBL – Repatriot, încă 3 tineri merituoși: Sanduleac Vlada, Garbuz Danu și Paladuța Dumitrița.

Cine a fost premiat la gală

“Repatriot susține an de an Gala Studenților Originari din Republica Moldova și are încredere în noua generație de studenți străluciți din Basarabia. Ne bucurăm să lucrăm cu toți acești români inteligenți pentru dezvoltarea economică și culturală a României și Republicii Moldova, ei sunt o ancoră importantă pentru noi toți, mai ales în aceste vremuri complicate!

Înțelegerile care au făcut pacea după Războiul Rece sunt călcate în picioare de Rusia și principiile care au fundamentat lumea civilizată sunt atacate de regimul criminal putinist. Războiul a fost dezlănțuit, bate la porțile noastre și împreună, toți românii, avem șanse mai mari să dăm răspuns bun acestei provocări ”, spune Marius Bostan, antreprenor din Romanian Business Leaders și coordonator Repatriot.GSORM este cel mai mare concurs anual organizat de către Liga Studenților Originari din Republica Moldova – LSORM, dedicat studenților din diasporă, al cărui scop este de a promova excelența academică și de a conecta studenții acasă pentru dezvoltarea durabilă și în unison ale ambelor maluri de Prut.

Ambrozie Țurcanu a înmânat premiile

“La vremuri de restriște, ca și acum, indiferent că era divizat sub asuprirea imperiilor, poporul român a știut mereu să strângă rândurile și să pășească pe drumul drept al istoriei. Misiunea Repatriot de a conecta acasă romanii inteligenți din toate părțile lumii, indiferent că sunt din stânga sau dreapta Prutului a stat de asemeni la baza fondarii LSORM, de a întoarce acei studenți străluciți acasă și de a-i conecta la oportunități concrete de dezvoltare.”, spune Nicu Știrbet, inițiatorul Ligii Studenților Originari din Republica Moldova – LSORM.

Anul acesta premiile au fost înmânate de Ambrozie Țurcanu, un tânăr antreprenor în România și Republica Moldova, voluntar al Repatriot și Antreprenorești și nu cu mult timp în urmă student implicat în activitatea Galei. Acesta a declarat că: ”Vremurile bune vin doar dacă noi suntem suficient de harnici și de curajoși să le făurim!.”