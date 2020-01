„În 2019, ne-am concentrat mai mult pe cinstirea memoriei celor care au murit (…) şi care sunt înhumaţi în zonele fostelor lagăre unde aceştia au fost deţinuţi în timpul războiului şi după.



Inclusiv după 23 august 1944 au fost foarte mulţi prizonieri români de război.

Noi, din cercetări, avem o imagine de circa 230.000 de militari români care au căzut prizonieri, din care circa 65.000-66.000 au murit acolo, în lagărele pentru prizonieri de război străini de pe întreg cuprinsul Rusiei.

În ultimii ani, împreună cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, am făcut demersuri pentru căutarea şi identificarea rămăşiţelor pământeşti ale celor care au fost înhumaţi în diverse cimitire de campanie – şi ele sunt multe, respectiv identificarea acelor rămăşiţe şi reînhumarea lor în cele două noi cimitire”, a spus diiplomatul român, potrivit sursei citate.

În urma cercetărilor efectuate de către ambasadă, militarii căzuți în prizoneriat au fost închiși în 288 de lagăre aflate pe teritoriul întregii Rusii de astăzi.

„Până în prezent, noi am identificat câteva mii de nume, iar în vară (în 2019 – n.r.), am publicat o primă listă, cu 10.724 de nume ale prizonierilor români care sunt înhumaţi în 29 de locuri. În cele 29 de locuri, până în prezent statul român a ridicat 29 de monumente, sub care zac cei 10.724 de prizonieri de război, despre care ştim cu exactitate unde îşi dorm somnul de veci”, a mai precizat Vasile Soare.

Monumentele, din granit negru, cu înălţimea de 120 de centimetri şi lăţimea de 70 de centimetri, pe care este inscripţionat, în română şi rusă, textul „In Memoriam Prizonierilor Români din cel de-al Doilea Război Mondial Morţi în Rusia”, au fost instalate pe locurile unor cimitire multinaţionale pentru prizonieri de război, unde sunt înhumaţi în total 1.158 de români. (FOTO: Vasile Soare / Facebook)

