Remiză fără goluri între Argeș și Unirea Slobozia

FC Argeș și Unirea Slobozia au încheiat la egalitate, scor 0-0, partida disputată duminică pe Stadionul Orășenesc din Mioveni, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii. Confruntarea a fost una echilibrată, cu puține ocazii clare de gol, iar rezultatul final a consemnat o remiză albă în ultima etapă a sezonului regulat.

Pentru echipa gazdă, rezultatul întrerupe seria de victorii obținută în rundele precedente, în timp ce formația ialomițeană oprește seria de trei înfrângeri consecutive din campionat.

Partida de la Mioveni a început într-un ritm moderat, ambele echipe adoptând o abordare precaută. FC Argeș a încercat să controleze posesia și să construiască atacuri poziționale, în timp ce Unirea Slobozia s-a concentrat pe organizarea defensivă și pe eventuale acțiuni de contraatac.

Cea mai mare ocazie a primei reprize a aparținut gazdelor. În minutul 32, Ricardo Matos a ajuns la finalizarea unei faze create în urma unei centrări trimise de Adel Bettaieb, însă atacantul piteștean a reluat peste poartă dintr-o poziție favorabilă.

Această fază a rămas cea mai importantă oportunitate a primei părți, iar scorul la pauză a fost 0-0.

După reluarea jocului, ambele echipe au încercat să găsească spații în defensiva adversă, însă ocaziile clare au continuat să fie rare. Organizarea defensivă a celor două formații a limitat posibilitățile de finalizare.

FC Argeș a avut inițiativa în mai multe momente ale reprizei secunde, însă nu a reușit să transforme posesia superioară în ocazii decisive. De cealaltă parte, Unirea Slobozia a preferat să mențină echilibrul și să evite riscurile în defensivă.

Pe măsură ce meciul s-a apropiat de final, jocul a devenit mai fragmentat, iar niciuna dintre echipe nu a reușit să creeze faze periculoase care să schimbe tabela de marcaj.

Astfel, partida s-a încheiat fără goluri.

Echipa piteșteană venea după două succese consecutive în campionat și spera să încheie sezonul regulat cu o nouă victorie pe teren propriu.

Remiza de la Mioveni întrerupe această serie, însă menține echipa într-o zonă relativ stabilă înaintea următoarei faze a competiției.

Pentru Unirea Slobozia, rezultatul de egalitate are o importanță aparte, deoarece vine după trei înfrângeri consecutive în Superligă.

Formația ialomițeană a reușit astfel să obțină un punct important în deplasare și să oprească seria de rezultate negative.

În prima întâlnire dintre cele două echipe din actualul sezon, FC Argeș reușise să se impună în deplasare cu scorul de 1-0.

Remiza de la Mioveni încheie astfel seria confruntărilor directe din sezonul regulat.

Meciul dintre FC Argeș și Unirea Slobozia s-a disputat pe Stadionul Orășenesc din Mioveni și s-a încheiat fără goluri.

FC Argeș – AFC Unirea 04 Slobozia 0-0

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureș) Arbitri asistenți: Alexandru Vodă (Alba Iulia), Daniel Vlase (Galați) Al patrulea oficial: Mihai Laurențiu Ene (Giurgiu)

Arbitru VAR: Horia Gabriel Mladinovici (București) Arbitru asistent VAR: Claudiu Marcu (Constanța)

Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) – CCA, Eduard Alexandru (Ploiești) – LPF