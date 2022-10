Remediul împotriva ulcerului și colicilor. Un aliment care costă câțiva lei

Specialiștii au dezvăluit condimentul care te scapă de ulcer și colici. Mărarul, condimentul care este folosit în alimentație încă din cele mai vechi timpuri, de egipteni, greci și arabi, este un miracol pentru bebeluși si pentru oamenii bolnavi.

Mărarul nu are doar un gust plăcut, ci și o mulțime de beneficii pentru sănătate. El este folosit și ca plantă medicinală încă din cele mai vechi timpuri. Semințele de mărar pot fi folosite pentru a ameliora tulburările gastrointestinale. Acesta te scapă de simptome precum balonarea, digestia lentă, flatulența sau eructațiile pot fi reduse, dar și crampele asociate acestora. Specialiștii au declarat că este diuretic, dar și un bun remediu împotriva colicilor.

Mărarul, miracol pentru sănătate

Acest condiment te ajută la eliminarea colicilor și a pietrelor localizate la rinichi. Cură cu ceai de mărar sau cu sucul proaspăt de mărar consumat zilnic timp de două săptămâni previn infecțiile urinare.

Uleiul volatil pe care îl conțin frunzele mărarului îți păstrează dantura sănătoasă și te ajută la slăbit, fiind un bun diuretic. Consumul de mărar fortifică sistemul nervos, mai mult chiar masajul cu ulei de mărar este un remediu natural împotriva depresiei.

Mărarul îți oferă energie și te scapă de greață. El este bun pentru gravide, dar și pentru cei care au consumat alcool. Menținerea sistemul osos al organismului implică aportul zilnic de calciu, așadar este bine de știut că de la o linguriță de semințe de mărar putem obține calciu mai mult decât din consumul unui pahar cu lapte.

El nu are colesterol și conține foarte puține calorii, dar are un conținut mare de vitamine și minerale, printre care niacina, piridoxina, vitamina A, acid folic, vitamina C, etc și fibre vegetale care ajută la reglarea nivelului de colesterol din sânge. El este o sursă de potasiu, cupru, calciu, fieru și magneziu, potrivit cancan.