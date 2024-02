Survivor All Stars. Cine l-a trimis acasă pe Relu Pănescu

Relu Pănescu a făcut primele declaraţii după eliminarea de la Survivor All Stars. În vârstă de 52 de ani, Relu Pănescu locuiește în Arad. Concurentul, care a făcut parte din echipa Războinicilor, este căsătorit din septembrie 2016 cu Cerasela. Relu Pănescu a fost deputat PSD, iar după ce a ieşit din această funcţie a continuat să susțină partidul.

Relu Pănescu, despre revenirea sa la Survivor România All Stars 2024

Despre participarea la Survivor All Stars, Relu Pănescu declara recent că nu a putut să nu accepte provocarea. Este un proiect inedit, aparte, unic, fascinant, captivant, mai spunea fostul concurent.

„Nu ai cum să nu accepți o asemenea provocare. În momentul în care spui Survivor deja este un format, un concept, care este cunoscut la nivel internațional. Se desfășoară în atât de multe țări. Este un proiect inedit, aparte, unic, fascinant, captivant, care asta face: ca cei care sunt acolo, în competiție, să dovedească că sunt dispuși la cele mai mari sacrificii, pentru a trece peste orice obstacol, iar telespectatorii să stea cu sufletul la gură, să urmărească fiecare moment”.

Relu Pănescu. Sursa foto: Facebook

Vârsta şi-a spus cuvântul

Cu privire la revenirea sa în concursul de Survivor, de această dată la ediția All Stars, a spus că a fost o provocare majoră. A dorit să arate că şi la 52 de ani se poate, dar nu i-a reuşit, din păcate.

„Revenirea mea, în sezonul suprem, Survivor România All Stars 2024, a însemnat pentru mine o oportunitate, totodată o provocare majoră la care nu puteam să lipsesc, pentru care aș fi fost în stare de orice sacrificiu, luând în considerare faptul că participarea și prezența la cel mai fascinant, cel mai captivant, cel mai plin de neprevăzut, unde surprizele se țin lanț la tot pasul, unde nu știi la ce anume să te aștepți în niciun moment, pentru că în orice clipă se poate schimba totul, a fost acel prilej, de a avea onoarea de a arăta încă o dată că la vârsta de peste 52 de ani, pot să fac față oricăror greutăți, lipsuri, nevoi, alături de colegii mei din echipa Războinicilor”.

Relu Pănescu. Sursa foto: Facebook

Relu Pănescu, despre regretele pe care le are după eliminare

Relu Pănescu nu ascunde faptul că are regrete deoarece a ieşit prematur din concurs. Mai spune că pierdut pe mâna lui. Nu a fos tîn stare în stare să termin acel puzzle.

„Bineînțeles că am regrete, consider că am ieșit prematur, mult prea devreme, dar ce-aș mai putea spune ținând cont de faptul că am pierdut pe mâna mea, că nu am fost în stare să termin acel puzzle, că răbdarea nu este punctul meu forte, de altfel nici lucrurile migăloase, că nu am avut în acele momente îndemânarea, dexteritatea, iscusința și dibăcia necesară, că nu am fost suficient de atent la acel final, că așa cum am discutat ulterior cu ai mei colegi, am fost la două poziționări distanță, adică atât de aproape pentru a merge mai departe și de a-mi continua drumul”.