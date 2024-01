Survivor All Stars 2024. Alexandra Ciomag, la un pas să-şi piardă un ochi

Survivor All Stars 2024. Alexandra Ciomag a reușit să se facă plăcută imediat în tribul Războinicilor, lucru care nu le-a picat deloc bine celorlalte concurente. Pe lângă faptul că Maria Chițu și Alexandra au avut deja primele înțepături, Războinica a fost la un pas să-şi piardă un ochi.

Survivor All Stars. Alexandra Ciomag a fost la un pas să-şi piardă un ochi

Concurenta de la Survivor All Stars ar fi vrut să confecționeze o greblă pentru tabăra Războinicilor. În timp ce lucra i-a sări o așchie în ochi, pe care inițial a ignorat-o, iar cum trebuie să stea cu ochiul bandajat.

„Am vrut să fac pe interesanta și am zis să fie un pirat în echipă. Nu, glumesc. Încercam acum o zi sau două să fac o greblă și mi-a sărit o așchie în ochi. Nu i-am dat importanță, m-am frecat destul de tare la ochi și problema s-a agravat, pentru că datorită igienei necorespunzătoare, am înțeles că am făcut un fel de conjunctivită, dar îmi va trece. Nu este ceva grav. Sunt bine, așa că cei de acasă nu trebuie să-și facă probleme că Alexandra a venit în forță și va sta mult și bine”, a povestit războinica.

Survivor All Stars. Alexandra Ciomag. Sursa foto: Facebook

Alexandra Ciomag, primele probleme cu rivalele

Alexandra Ciomag, proaspăta concurentă de la Survivor All Stars, a declarat că se simte atacată deja de concurentele rivale.

„Fetele sunt răutăcioase când văd, probabil, o posibilă concurență încep să o ia razna, să facă pe „șefele”. Acum, nu știu dacă va fi așa, dar rămâne de văzut. Mi se pare că am simțit deja niște înțepături din partea Mariei Chițu, dar este normal”.

Maria nu a fost de acord ca noua lor coechiperă să împartă orezul, pe motiv că se răcește până se întoarce Duli.

„Alexandra, dacă vrei să înțelegi chestia asta bine, dacă nu, este problema ta. Eu ți-am zis care a fost problema, că nu vrem să mâncăm rece orezul și am întrebat-o pe Duli: „Duli, te întorci?” și când am înțeles că se întoarce poți să împarți ce orez vrei tu. Nu este vorba de împărțit aici, este vorba să nu îl mâncăm rece”.

Cine este Alexandra Ciomag de la Survivor All Stars

Alexandra Ciomag s-a întors la Survivor All Stars, alături de Sorin Pușcașu, Cătălin Zmărăndescu și Elena Marin, după eliminarea concurentei Andreea Tonciu. Tânăra a participat pentru prima dată în competiție în 2023. Atunci a ajuns chiar printre cei 4 semifinaliști. Acum, speră să ajungă cât mai departe în emisiune.

Alexandra Georgiana Ciomag, în vârstă de 21 de ani, locuiește în București. Despre viața sa privată, Alexandra este destul de discretă, astfel că nu sunt prea multe detalii cunoscute. În schimb, concurenta spune că iubește foarte mult animalele.