Duelul rivalilor din aceeași echipă. Zanni față, în față cu Elena Marin la Survivor All Stars

Cei doi au făcut parte din aceeași echipă și acum 3 ani, în timpul emisiunii Survivor România. În acea perioadă, între ei au fost numeroase confruntări în urma cărora au schimbat replici dure.

Odată cu intrarea concurentei în competiție, Daniel Pavel l-a întrebat pe Zanni cum s-a simțit atunci când și-a revăzut colega.

„Zanni, s-a întors Elena Marin. Voi ați făcut istorie în sezonul vostru. Au fost foarte multe interacțiuni între voi. Cum simți momentul ăsta, Zanni?” a întrebat Daniel Pavel.

Zanni a declarat că Elena Marin „este enigma lui”. Artistul a povestit că după finalul sezonului câștigat de el, acesta a încercat să vorbească cu ea, însă Elena l-ar fi respins.

„Elena este enigma mea. Am încercat acasă să vorbesc cu ea, cât am putut să încerc. Nu s-a putut. Din câte am înțeles, mulți nu au mai vorbit cu ea. Sper să avem ocazia să ne cunoaștem mai bine de data asta, în acest sezon. Plaja e lungă, suntem mulți, dialoguri vor fi. Deocamdată, ce simt? Nimic. Sper să ne cunoaștem mai bine”, a spus Zanni, potrivit protv.ro.

Elena Marin, noua concurentă de la Survivor All Stars

Elena Marin, Cătălin Zmărăndescu, Alexandra Ciomag și Sorin Pușcașu sunt noii concurenți de la „Survivor All Stars 2024”. Înainte de a intra din nou pe traseu, Elena Marin a vorbit despre sentimentele care o încearcă și despre ce își dorește de la colegii ei de echipă.

„Au trecut 3 ani de zile. În momentul în care am pășit în camp, mi-am dat seama că retrăiesc toate momentele de acum 3 ani, pregătită să lupt până la capăt, așa cum am făcut-o de fiecare dată și să evoluez, că e vorba despre evoluție și să-mi învăț în continuare lecțiile. (…) A fost un vibe OK. Încerc din tot sufletul, că de fapt asta ne-am dorit, că asta am vorbit și cu Zmără, să le dăm putere, să venim aici, să fim o echipă pentru că așa vom reuși să câștigăm, să îi alimentăm cu energia noastră și să câștigăm”, a spus Elena Marin.