Dracul s-a viclenit. După ce a băgat cărbuni ca disperatul, de a trezit broasca din toropeală, a schimbat merchezul. A lăsat grosolănia de fochist de-o parte și cazanul la foc mic, s-a spălat pe față de funingine și și-a pus mănuși albe de valet de casă bună.

Cu plecăciuni lingușitoare, a adus vestea fericită pe tipsie de argint: „Relaxare!”.

Vestea că vom putea ieși fără mască pe stradă a provocat o vie emoție. Oamenii râd și își fac planuri de viitor, ca la sfârșitul războiului.

În entuziasmul general, cine să mai bage de seamă la detalii? Cine să observe că valetul lingușitor are o strălucire ciudată în priviri?

„Nu vorbim de o relaxare totală, vorbim de o relaxare prudentă”, a turnat pelin în vin ministrul român de Interne, Bode, amenințând cu controale și amenzi.

„Relaxare prudentă” înseamnă că aberația continuă, dar cu surdină. Că, de pildă, masca ar putea redeveni obligatorie în parcuri (!), peste doar o săptămână.

Și că, în general, am putea fi oricând băgați înapoi sub zăvor, dacă nu suntem cuminți. Damucles!

De sub masca neagră, de Bonnie and Clyde, Florin Câțu a fornăit sinistru:

Seriozitate, numele tău e Câțu!

Între timp, au avut loc primele spectacole exclusiv pentru vaccinați, iar studenții sunt condiționați la examene de dovedirea stării de sănătate: vaccin sau test. Ministrul Educației, mai culant, a propus ca nevaccinații să se poată prezenta la facultate și în costume de protecție.

Testul costă, vaccinul e gratuit, costumul e o tâmpenie, sunt cinci-șase examene pe sesiune.

Ce credeți că vor alege „în deplină libertate” studenții?

Peste ocean, pe Joe Biden, capul (năuc) al lumii, l-a luat Alzeimerul pe dinainte și ne-a dezvăluit planul:

The rule is now simple: get vaccinated or wear a mask until you do.

The choice is yours.

— President Biden (@POTUS) May 13, 2021