Regretele unui medic anestezist, după scandalul Pantelimon: Ce aș putea să fac cu viața mea în continuare

Sf Pantelimon. Dr. Iulian Munteanu. medic anestezist, și-a spus părerea despre scandalul de la Spitalul de la Sf. Pantelimon. El regretă că a studiat medicina și că cele două doctorițe au fost arestate pe nedrept. Medicul a atras atenția că oameni fără nicio pregătire medicale au acuzat medicii de omor și că nu știe ce va mai urma.

Dr. Iulian Munteanu, despre scandalul de la Sf. Pantelimon

Am stat mult să mă gândesc dacă să postez sau nu un mesaj referitor la evenimentul ce îmi destabilizează colegii și actualul colectiv (minunat, de altfel) în care activez. Nu obișnuiesc să-mi exprim frustrările și nemulțumirile pe facebook, dar simt că aceasta este singura metodă prin care aș putea fi ascultat.

Ca tânăr specialist în anestezie și terapie intensivă, am avut marele noroc să lucrez cu niște colegi foarte dedicați, deștepți, disponibili oricând să ajute cu sfaturi și recomandări. Din păcate ultimele luni au zdruncinat rău această echipă, iar episodul din ultimele zile, care a culminat cu arestarea a două colege excepționale, optimiste, dedicate și implicate întru totul în actul medical și așa foarte îngreunat de condiții și mediul de lucru, m-au făcut personal să mă gândesc ce aș putea să fac cu viața mea în continuare

Regretă că a studiat medicina

Pentru prima oară în viață regret o alegere: regret că am ales să studiez medicina, regret că am ales specializarea actuală (deși asta a fost ce mi-am dorit încă din primul an de facultate). Încercând să faci bine, încercând să tratezi cum știi mai bine și după ce posibilități ai, poți ajunge ușor acuzat de mass-media și de oameni fără niciun fel de pregătire medicală (inclusiv personal auxiliar din spitale) de tot felul de fapte, cel mai grav fiind omorul. Nu-mi doresc decât ca oamenii să se calmeze, să conștientizeze că întreg personalul medical lucrează doar în interesul pacientului, să ofere înțelegere și (după posibilități) recunoștință spirituală celor ce deservesc acest sistem și îndeosebi această specializare grea.

Speră să găsească puterea să continue

Și mai am o dorință...poate cea mai importantă. Să găsesc înțelepciunea și puterea să continui, atât eu, cât și toți colegii mei. Sau măcar ei...eu am oricum gândul de reorientare profesională. Mulțumesc că v-ați rupt din timp să îmi citiți gândurile. Sper să nu fie foarte multe comentarii negative, că nu aș vrea să mă încarc și cu ele, a scris medicul Iulian Munteanu pe Facebook.

