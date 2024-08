Social Doctor de la Floreasca, despre cazul Pantelimon: Medicii nu se cred Dumnezeu, este o blasfemie







Sf. Pantelimon. Medicul Alexandru Scafa Udriște de la Spitalul de Urgență Floresca a declarat că este multă tensiune în sistemul sanitar din cauza scandalului de la spitalul Sf. Pantelimon. El a spus că nu a văzut niciodată doctori care să facă rău pacienților și că aceștia nu se cred Dumnezeu.

Dr. Alexandru Scafa, despre scandalul de la Sf. Pantelimon

Este multă tensiune în sistemul sanitar în ultimile ore în contextul evenimentelor de la Spitalul Pantelimon. Evident că având pe FB destui prieteni medici - afișăm cu toții pozițiile luate de societățile profesionale - Colegiul Medicilor și Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă. Este suficient - nu cred că putem face mai mult.

Medicii nu se cred Dumnezei

Dar consider că trebuie să îmi exprim dezacordul total față de anumite poziții ce fac referire la “medicii care se cred Dumnezei”. Pe lângă faptul că este o blasfemie, nu exprimă realitatea. Marea majoritate a doctorilor pe care îi cunosc cred în Dumnezeu și nu am văzut pe nimeni care să facă rău intenționat unui pacient. Cred că mulți dintre noi am fost martorii unor momente înălțătoare, pacienții care au supraviețuit miraculos, mai ales în rândul cărora aveau credință că o să fie bine. Am simțit atunci prezența lui Dumnezeu.

Medicii au salvat multe vieți

Dar de aici până a spune cineva că un doctor se crede Dumnezeu este cale lungă. Dacă cei care au gândit asta fac referire la faptul de a avea putere de viață și de moarte asupra semenilor lor - cred că pilotul unui avion sau cel de la comanda unei uzine nucleare e mai îndreptățit să aibă această senzație.

Și dacă tot vorbim de asta, îmi aduc aminte și acum de emoția cu care asistentul din stagiul de nefrologie povestea de cazurile, de acum peste 30 de ani, când nu erau suficiente aparate de dializă. Nu se gândea la cei pe care i-au salvat, ci pe cei pe care nu au putut să îi salveze. Așa că - nu cred că dacă cineva trebuie să aleagă între cine moare și cine trăiește îi oferă acestuia superioritate, ci cel mult povara responsabilități și eventual regrete pe toată viața, a mai scris doctorul Alexandru Scafa Udriște pe Facebook.

