„Regina blănurilor”, internată la psihiatrie cu depresie severă: „Nu am avut încotro, ce era să fac”

„Regina blănurilor”, Flora Năstase, a recunoscut că în 2012, și-a pierdut toată averea estimată la 7 milioane de euro, și că a avut trei căsnicii eșuate. Designerul a mai spus că a fost internată la psihiatrie cu depresie severă și că a trecut cu greu peste probleme.

Ea a mai povestit că a făcut haine de blană încă din perioada comunismului și a muncit mult pentru a strânge bani. „Nu aveam voie să facem haine așa că luam pieile de iepure, de exemplu, pe care le cumpărasem și mergeam la blănari să le croiască. Nu era o activitate oficializată, nu aveai voie să faci comerț cu așa ceva. Hainele le făceam cum voiam eu și adaptam pe măsură ce vedeam cum arată, pentru că la blană nu poți desena, ca la material”, a spus Flora Năstase.

„Regina blănurilor” a declarat că a fost internată o bună perioadă de timp la psihiatrie după ce a pierdut toți banii. Cu toate astea, a reușit să se pună pe picioare și să își continue visul.

„Puterea ți-o da viața când îți da câte un brânci și nu ai încotro. Eu nu mi-am permis să-mi plâng de milă chiar dacă am avut o depresie cruntă. Am fost și m-am tratat la spital, a trebuit să exist în continuare. Nu mă consider o femeie puternică dar nu am avut încotro, ce era să fac”, a spus ea.

A divorțat de trei ori

Flora Năstase a mai povestit că a trecut prin trei divorțuri și că și-a dat seama că nu mai poate face compromisuri din dragoste. Aceasta a recunoscut și că a suferit pentru bărbații din viața ei.

„Nu am mai avut cu cine. Am avut parte de niște eșecuri din care cred că am învățat ceva și după mi-am dat seama ce vreau de la un partener, de la o căsătorie. După ce am învățat mi-am dat seama că nu am găsit asta în potențialii parteneri care au mai apărut. Poate nici eu nu ofer ceea ce ar fi necesar. Mama mi-a zis, după al treilea divorț, să nu mai încerc că nu are rost, o femeie care vrea să țină o căsnicie trebuie să facă niște compromisuri că s-o mențină.

Acum nu mai am voie să mă supăr. Anul trecut a fost foarte greu din punct de vedere emoțional, anul asta însă îl simt mai ușor, mai detașat. Mi-am impus să nu mă mai supăr, nu e un obiectiv ușor de realizat dar n-am încotro, trebuie să aleg și încerc să fac asta”, a mai declarat Flora Năstase pentru Unica.