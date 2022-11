Celebru designer român, la Psihiatrie. A intrat în șoc după ce și-a pierdut toți banii

Flora Năstase, numită și regina Blănurilor din România și-a deschis sufletul și a povestit cel mai greu moment din viața. Creatoare de modă și-a pierdut toți banii, a acumulat multe datorii și a crezut că viața ei s-a terminat. Designer-ul și-a investit toată averea la bursă, dar cel în care avea încredere a fugit cu banii.

„În primul an după ce mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat și în momentul în care am rămas fără un leu în buzunare am căzut. Aveam 10.000 de euro datorie la stat, ca impozit pe profitul pe care l-a generat acest furt al banilor, pe care a trebuit să o plătesc. Atunci mai aveam și o rată la bancă de 2500 de euro. Au fost șase luni în care nu am știut de mine. Și în care, pur și simplu, mă tăvăleam pe jos“, povestește Flora Năstase.

Ajutată de un prieten

Salvarea a venit la de la un prieten foarte bun. Flora Năstase a avut nevoie și de terapie și a fost internată într-un Spital de Psihiatrie. „În primul an, m-a ajutat un prieten de-al meu. Mi-a plătit ratele la credit. Așa am reușit să mă adun și, cât de cât, să mă remontez.

După doi ani, am ajuns la spital, probabil de la stresul acumulat și de la oboseală. După acești doi ani, am realizat că nu mai pot continua și a trebuit să mă internez, să încep tratamentul”, a mai spus designerul.

Depresia nu este o rușine

A reușit să își învingă depresia, considerată boala seolului. Recomandă tuturor celor care au probleme să apeleze la ajutorul medicilor. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am aproape un an de când nu mai iau nimic.

Nu îmi este foarte ușor, dar reușesc să exist. Am să mă întorc însă în orice moment, fără niciun regret, la tratament, pentru că psihicul trebuie ajutat ca orice alt organ al corpului. Nu este rușinos să faci tratament atunci când ești bolnav. Chiar nu e rușinos. Și depresia nu este o rușine. Este o boală ca oricare alta”, a mai spus Flora Năstase, potrivit viva.ro.