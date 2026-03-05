Regimul comunist chinez își reduce manevrele lângă Taiwan, după declanșarea războiului din Iran

Activitatea forțelor aeriene chineze în apropierea Taiwanului a înregistrat o scădere semnificativă în ultimele săptămâni, potrivit datelor oficiale și analizelor realizate de specialiști în securitate, potrivit Reuters.

După o perioadă îndelungată în care aeronavele militare chineze efectuau zilnic manevre în apropierea insulei, în ultima săptămână nu a fost raportat niciun zbor în zona de identificare a apărării aeriene a Taiwanului.

Evoluția ar putea indica o ajustare a presiunii exercitate de Beijing asupra Taipeiului.

Datele guvernului din Taiwan, analizate de grupul de cercetare Secure Taiwan Associate Corporation (STA), arată că China a trimis în acest an aproximativ 460 de aeronave militare – de la avioane de vânătoare până la drone – în zona de identificare a apărării aeriene a Taiwanului.

Această cifră reprezintă o scădere de 46,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În februarie, autoritățile taiwaneze au detectat 190 de aeronave chineze în această zonă, cel mai mic număr lunar de când Ministerul Apărării din Taiwan a început să publice statistici zilnice detaliate, în 2022.

Taipeiul consideră aceste zboruri parte a unei campanii continue de presiune militară din partea Beijingului, care ar include și exerciții militare menite să testeze capacitatea de atac asupra insulei.

Potrivit unor oficiali taiwanezi citați de Reuters, reducerea activității aeriene ar putea avea legătură cu evoluțiile diplomatice. Liderul chinez Xi Jinping ar putea încerca să creeze un climat mai favorabil înaintea unei întâlniri anticipate cu președintele american Donald Trump, programată spre finalul lunii.

Un oficial de rang înalt din domeniul securității din Taiwan a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului:

„Beijingul ar putea încerca să creeze o impresie falsă: eu sunt pașnic, mă îndrept spre pace, așa că ar trebui să încetați să vindeți arme Taiwanului”.

Declarația sugerează că reducerea temporară a activității militare ar putea avea și un rol strategic în relația dintre China și Statele Unite.

Ministerul Apărării din China și Biroul pentru Afaceri din Taiwan nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de agenția Reuters.

Potrivit cercetătorului Tristan Tang, din cadrul Secure Taiwan Associate Corporation, China nu a trimis aeronave militare în apropierea Taiwanului din 27 februarie. Această pauză de șase zile este considerată neobișnuită, deoarece coincide cu desfășurarea conflictului din Iran.

În trecut, astfel de pauze au fost de scurtă durată și au fost asociate cu factori precum taifunurile sau perioadele de sărbători din China.

O altă posibilă explicație pentru reducerea activității ar putea fi campania de combatere a corupției din cadrul armatei chineze. Su Tzu-yun, cercetător la Institute for National Defence and Security Research, un important think tank militar din Taiwan, a declarat că epurările interne ar putea reprezenta „primary reason”, pentru că reorganizarea structurilor de comandă ar putea afecta temporar nivelul de pregătire al forțelor.

Chiar dacă activitatea aeriană a scăzut, autoritățile taiwaneze spun că navele militare chineze și cele ale gărzii de coastă rămân active în regiune.

Acest lucru ar indica faptul că Beijingul a redus doar operațiunile aeriene, considerate mai sensibile din punct de vedere politic.

Un alt oficial din domeniul securității din Taiwan a avertizat că această pauză nu trebuie interpretată ca o schimbare a strategiei Chinei.

„Doar pentru că nu vin acum nu înseamnă că nu se vor întoarce în viitor, și nu putem exclude posibilitatea ca ei să se pregătească pentru o operațiune și mai mare”, a declarat acesta.

El a adăugat: „Nu ar trebui să proiectăm nicio schimbare în intențiile Beijingului doar pe baza a câteva zile de activitate.”