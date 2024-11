Regele romilor renunță la monarhie. Dorin Cioabă vrea un loc în Parlament

Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor este dispus să renunțe la monarhie pentru un loc în Parlament. El a decis să candideze, pentru prima oară, la alegerile parlamentare.

Deși are domiciliul în Sibiu, regele romilor a ales să candideze în județul Ialomița pentru un mandat de deputat. El și-a depus candidatura pe lista Partidului Naţional Conservator Român (PNCR).

Autointitulatul rege al romilor a decis să candideze pentru un loc în Parlamentul României, ca deputat. Dorin Cioabă a ales județul Ialomița, pentru a-și depune candidatura, deoarece aici trăiesc mulți romi. El spune că a contat faptul că în acest județ funcționează cele mai mari biserici ale comunităţii rome din ţară. Regele romilor este și pastor.

„Ialomiţa am ales-o pentru că este un judeţ reprezentativ pentru comunitatea rromilor noştri tradiţionali. Pentru că la Ialomiţa sunt cântăreţii, lăutarii de la Bărbuleşti. La Ialomiţa sunt romii de la Ţăndăreni, de la Glaşca. Deci este un judeţ mic cu o concentraţie mare de romi”, a declarat Dorin Cioabă.

Autoproclamatul rege al romilor a declarat că a dorit să candideze într-o zonă „rău-famată”. El a spus că și-a dorit să arate că acest județ nu este chiar așa de rău.

Dorin Cioabă a declarat că a avut mai multe discuții cu câțiva candidații la alegerile prezidențiale pentru susținere. Aceștia i-au cerut sprijinul, a spus regele romilor. De asemenea, el s-a gândit să intre în cursa prezidenţială, dar în cele din urmă a renunțat. Printre cei care i-au cerut sprijinul s-au aflat Nicolae Ciucă, ar și Elena Lasconi.

„Am renunţat (la candidatura la Preşedinţie n.r.) în primul şi în primul rând că am zis că nu sunt şanse reale, pentru că n-am vrut să intru într-o cursă numai de dragul de a mă afirma. Dar am zis că merita să candidez pentru că am o populaţie foarte mare, 3 milioane de rromi, 3 milioane de voturi, care m-ar clasa, să spunem, într-o cursă reală. (...) politicienii ăştia vin numai seara la noi, adică asemenea lui Nicodim din Biblie nu vor să facă o legătură”, a spus Dorin Cioabă.