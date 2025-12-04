Regele Mihai și Regina Ana, comemorați discret în centrul Capitalei. Familia Regală a participat la slujba ținută la Mânăstirea Antim. Exclusiv

Joi, 4 decembrie, la orele prânzului, Familia Regală a României a participat discret la rugăciunea de pomenire pentru Regele Mihai și Regina Ana oficiată la Mânăstirea Antim din București. A fost o ceremonie restrânsă, fără fast sau ostentație, la fel ca și viața fostului suveran al României.

Casa Regală a României a fost reprezentată la rugăciunea de pomenire pentru Regele Mihai și Regina Ana ținută la Mânăstirea Antim de către Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, Principele Radu, Principesa Sofia şi Principesa Maria. Altețele Lor au fost întâmpinate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și de Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod din Capitală.

Ceremonia religioasă a fost precedată de o vizită a bibliotecii aflate în incinta mânăstirii, în timpul căreia Arhimandritul Policarp a prezentat Familiei Regale mai multe lucrări rare, de mare valoare istorică. Printre acestea s-a aflat și cea mai veche carte tipărită din Biblioteca Sfântului Sinod, o tipăritură realizată la Veneția în 1504, în greacă și latină – „Operele Sfântului Grigorie Teologul”.

O altă lucrare prezentată cu o valoare deosebită a fost „Condica Sfântă”, din perioada 1919-1950, în care sunt prezente și semnăturile regilor României. Aceasta include actul comemorativ semnat de Regele Ferdinand și de Regina Maria în 1925, cu ocazia aniversării a 1.600 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, care a fost celebrat și în România, la Iași, precum și una dintre puținele semnături ale Regelui Mihai, consemnată în 1942.

Este o tradiție continuată și în prezent – cu ocazia vizitei, Principele Radu a fost invitat să scrie un mesaj în Cartea de onoare a Bibliotecii Sinodului, care a fost semnat și de Altețele Lor Regale.

Ceremonia religioasă de comemorare a opt ani de la moartea Regelui Mihai a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, împreună cu preoții Mânăstirii Antim.

„Este un moment deosebit pentru fiecare dintre noi, de reflectare la personalitatea de o verticalitate exemplară și de o credință demnă de urmat a Regelui Mihai I, care s-a remarcat printr-o demnitate cu totul excepțională. Alegerea de către Familia Regală ca pomenirea din anul acesta să se facă aici, la Mănăstirea Antim, are o semnificație deosebită, fiind cunoscute legăturile apropiate pe care Familia Regală a României le-a avut și le are, de la întemeierea ei și până astăzi, cu mănăstirile ortodoxe din țara noastră”, a spus Episcopul-vicar Varlaam Ploieșteanul după săvârșirea slujbei.

Preasfințitul Părinte a reamintit că la Mănăstirea Antim există o vie amintire a faptului că Regina Elena, mama Regelului Mihai I, a donat în 1944 banii necesari pentru refacerea turlelor acestei ctitorii a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești. Legătura Reginei Elena cu acest lăcaș a fost una puternică, datorată și faptului că starețul din acei ani, Arhimandritul Vasile Vasilache, a fost duhovnicul său.

„Este o zi semnificativă în care să ne aducem aminte de multa demnitate și de profunda credință pe care a mărturisit-o în orice împrejurare Regele Mihai – că această credință ortodoxă a fost moștenirea cea mai prețioasă pe care a primit-o de la iubita sa mamă, Regina Elena, și că l-a ajutat în toate momentele extrem de grele, mai ales cele ale exilului”, a mai spus Episcopul-vicar Varlaam Ploieșteanul.

Ceremonia religioasă s-a încheiat în același spirit de discreție și demnitate care a definit întreaga viață publică a Regelui Mihai. O ceremonie ținută fără fast sau ostentație, dar într-un loc cu puternică încărcătură spirituală și marcat de istorie.