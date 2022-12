Regatul Unit: telemunca este „auto-distructivă”, spune James Dyson

„Competitivitatea Regatului Unit se distruge sub imperiul dictatului muncii flexibile”. Constatarea este lipsită de concesii şi vine de la a doua avere din Regatul Unit. Într-un articol publicat în „The Times”, proprietarul mărcii eponime de aparate electrocasnice, James Dyson, a estimat că întărirea flexibilităţii muncii dorită de guvernul britanic este „auto-distructivă” pentru Regatul Unit.

Telemunca este larg răspândită de la pandemia de Covid-19. Doritor să meargă mai departe, guvernul britanic intenţionează să sporească flexibilitatea muncii, în special pentru a ajuta salariaţii „să împace munca şi viaţa personală”, în special cei care „se ocupă de copii sau de persoane vulnerabile”.

Potrivit reformei susţinute de executivul britanic, angajaţii vor putea cere mai uşor să aibă acces la telemuncă, dar şi la locuri de muncă împărţite între mai mulţi salariaţi sau cu orare flexibile. Angajatorii nu vor fi obligaţi să accepte, dar vor avea obligaţia să caute opţiuni disponibile împreună cu salariaţii lor.

Mai puţină competitivitate sau mai multă competenţă?

Or, în opinia lui James Dyson, munca de la domiciliu „împiedică colaborarea şi pregătirea faţă în faţă de care avem nevoie pentru a dezvolta noi tehnologii şi a ne menţine competitivitatea”. „Nu există niciun motiv să complicăm mai mult legea: întreprinderile pentru care munca la domiciliu este adaptată, pot deja s-o propună, dacă doresc”, mai afirmă el.

Aceste declaraţii sunt publicate când multe companii, în special în puternicul sector financiar britanic, se chinuie să-i readucă pe salariaţii lor în localurile lor. „Conducătorii multor mari companii cer angajaţilor să vină la birou un anumit număr de zile pe săptămână, (dar) în practică, sunt ignoraţi”, potrivit unui studiu publicat la sfârşitul lui noiembrie de London School of Economics (LSE) şi organizaţia Women in Banking and Finance (Femeile în bancă şi finanţe).

„Companiile care adoptă abordarea ‘telemunca prioritar’ […] sunt cele care pot atrage şi reţine talentele cele mai diverse, în special femei”, arată Grace Lordan, autoarea studiului. Cele „care cer ca angajaţii lor să fie la birou fără motiv vor pierde” competenţe, adaugă ea. Şi dezbaterea abia începe, notează lesechos.fr

(Traducerea Rador)